Giá tiêu tiếp tục đi lên, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu tăng mạnh nhất hôm nay

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (13/3)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 159.000 – 161.000 đồng/kg. Nguồn cung tiêu trong nước vẫn thắt chặt do diện tích trồng tiêu tiếp tục bị thu hẹp.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 161.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 161.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 159.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 159.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 160.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 159.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (13/3)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay đi ngang, với tiêu trắng ở mức 10.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.254 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.800 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.237 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 7.000 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 7.200 gr/l. Giá tiêu trắng đạt 10.000 USD/tấn.

Vụ thu hoạch tiêu năm 2025 đang diễn ra, đạt đỉnh điểm vào tháng 3 hiện tại và tháng 4 sắp tới. Sản lượng tiêu niên vụ 2024/25 của Việt Nam dự kiến đạt 172.000 tấn, giảm khoảng 2% so với năm trước và giảm 47% so với mức 322.000 tấn của niên vụ 2018/19. Dự báo sản lượng tiêu toàn cầu sẽ tiếp tục giảm trong năm 2025, do diện tích canh tác thu hẹp tại Việt Nam cùng thời tiết bất lợi ở Ấn Độ.

Tại Brazil, uớc tính ban đầu cho thấy tổng sản lượng hạt tiêu năm 2025 ở mức 85.000 – 90.000 tấn. Bang Espírito Santo đang hoàn thành đợt thu hoạch chính đầu tiên trong năm, dự kiến đạt 20.000 tấn.

Đáng chú ý, sản lượng hạt tiêu của Ấn Độ có thể giảm 20-25%, chủ yếu do thời tiết bất lợi tại Karnataka. Vụ thu hoạch nhỏ hơn ở Ấn Độ có thể làm tăng nhu cầu nhập khẩu, mặc dù vẫn có các rào cản thương mại.

Giá hạt tiêu trong nước vẫn biến động đi lên những ngày qua. Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước có giá thấp nhất; Đắk Lắk, Đắk Nông chốt giá cao nhất.

Theo thống kê của Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), cả nước hiện có khoảng 200 doanh nghiệp chế biến, kinh doanh hạt tiêu, trong đó có 15 doanh nghiệp hàng đầu, chiếm 70% lượng xuất khẩu cả nước. Toàn ngành hàng có 14 nhà máy chế biến sâu. Đặc biệt, có 5 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chiếm gần 30% thị phần xuất khẩu.

Công nghệ chế biến hạt tiêu Việt Nam đã tiếp cận được các tiêu chuẩn của thị trường thế giới nói chung. Các doanh nghiệp có nhà máy chế biến công nghệ cao theo tiêu chuẩn ASTA, ESA, JSSA đã tạo ra sản phẩm đa dạng: Tiêu đen, trắng nguyên hạt, tiêu nghiền bột, đóng gói nhỏ.

Văn phòng VPSA đánh giá, giá hạt tiêu cao hiện nay sẽ khuyến khích nông dân tăng cường nỗ lực canh tác, giúp nâng cao năng suất trên mỗi ha trong những năm tới. Tuy nhiên, các khu vực trồng mới sẽ cần thời gian để cho ra sản phẩm, do đó, các quốc gia sản xuất như Việt Nam khó có thể phục hồi đáng kể trong thời gian ngắn.

Việt Nam không chỉ là quốc gia xuất khẩu nguyên liệu thô mà còn đang chuyển dịch sang phát triển sản phẩm chế biến sâu, gia tăng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành cũng đối mặt với nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu, áp lực sinh vật gây hại, yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế, chi phí vận chuyển tăng cao.