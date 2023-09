Giá lợn hơi xoay chiều xuống dốc ở cả 3 miền, lượng lợn ra thị trường quá nhiều

Giá lợn hơi hôm nay 12/9/2023, xoay chiều xuống dốc. Giá lợn toàn quốc giảm rải rác 1.000 đồng/kg ở một số nơi: Thái Bình, Đắk Lắk, Bình Thuận, Sóc Trăng, Cà Mau,... Miền Bắc chính thức mất đầu giá 60.000 đồng/kg, hạ mức giá lợn trung bình cả nước còn 56.900 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 12/9/2023, xoay chiều xuống dốc

Giá lợn hơi hôm nay 12/9/2023, xoay chiều xuống dốc. Giá lợn toàn quốc giảm rải rác 1.000 đồng/kg ở một số nơi: Thái Bình, Đắk Lắk, Bình Thuận, Sóc Trăng, Cà Mau,... Miền Bắc chính thức mất đầu giá 60.000 đồng/kg, hạ mức giá lợn trung bình cả nước còn 56.900 đồng/kg. Việc nổ mạnh dịch ASF khiến người dân cũng đổ xô nhau bán tháo lợn để tránh dịch, lượng lợn ra thị trường nhiều, giao dịch với nhiều mức giá khác nhau - chênh lệch lớn.

Cụ thể: Hàng loạt địa phương tại miền Bắc mất mốc giá trần lợn hơi 60.000 đồng/kg khi giảm 1.000 đồng, về mức 59.000 đồng/kg như: Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội. Thái Bình là địa phương duy nhất cả nước còn duy trì được mốc 60.000 đồng/kg. Các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam đồng giá 58.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Ở miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng tại Nghệ An và Hà Tĩnh về mức 57.000 đồng/kg. Riêng Thanh Hóa cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg, ngược lại Bình Định thấp nhất cả nước, chỉ 55.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại dao động 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, ở khu vực Đông Nam bộ, giá ổn định với 56.000 đồng/kg. Tại các tỉnh ĐBSCL, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng ở Vĩnh Long và Trà Vinh, về giá tương ứng 56.000 - 57.000 đồng/kg. Giá lợn hơi ở các tỉnh ĐBSCL phổ biến từ 56.000 - 58.000 đồng/kg; riêng Cà Mau cao nhất khu vực - 59.000 đồng/kg.

Ngày 12/9, giá lợn của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam đứng ở mức 59.500 đồng/kg (khu vực miền Bắc); 57.000 đồng/kg (khu vực miền Trung, miền Đông, miền Tây). Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 53.800 đồng/kg, giảm tiếp so với hôm qua.

Việc nổ mạnh dịch ASF khiến người dân cũng đổ xô nhau bán tháo lợn để tránh dịch, lượng lợn ra thị trường nhiều, giao dịch với nhiều mức giá khác nhau - chênh lệch lớn.

Giá lợn hơi hôm nay 12/9/2023, xoay chiều xuống dốc. Giá lợn toàn quốc giảm rải rác 1.000 đồng/kg ở một số nơi

Trong báo cáo mới nhất của USDA, dự báo sản lượng thịt lợn thế giới năm 2023 đạt mức 114,8 triệu tấn, tăng 0,3% so với năm 2022; trong đó sản lượng ở Trung Quốc, Canada và Brazil tăng, bù đắp cho sự sụt giảm ở EU, Nhật Bản, Philippines và Mexico.

Xuất khẩu thịt lợn toàn cầu dự kiến sẽ giảm 1,8%, xuống 10,8 triệu tấn (tăng 2% so với dự báo hồi tháng 4/2023); xuất khẩu thịt lợn của Mỹ và Brazil tăng, bù đắp cho sự sụt giảm từ Canada, Anh và EU. Nhập khẩu thịt lợn toàn cầu dự kiến sẽ đạt 9,81 triệu tấn, giảm 0,9%. Tiêu thụ thịt lợn được dự báo sẽ tăng 0,5%, lên 113,8 triệu tấn.

Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc dự kiến đạt 56 triệu tấn, tăng 1,1%, khối lượng nhập khẩu ước tính tăng 8,2%, đạt 2,3 triệu tấn. Mặc dù lợi nhuận ngành thịt lợn nói chung giảm, nhưng sản lượng lợn của Trung Quốc vẫn tăng, lợi nhuận cao hơn dự kiến do các nhà sản xuất giảm quy mô đàn do đó duy trì lợi nhuận. Nhu cầu từ Trung Quốc tăng mạnh đã mang lại lợi ích cho hầu hết các nhà xuất khẩu thịt lợn lớn.

Sản lượng thịt lợn của EU dự kiến sẽ giảm 2,8% xuống 21,7 triệu tấn, trong khi xuất khẩu dự kiến đạt 3,7 triệu tấn, giảm 11,3%, nhập khẩu ước đạt 100.000 tấn, giảm 17,4%. Sản lượng thịt lợn của EU tiếp tục giảm do áp lực môi trường, tiêu dùng yếu hơn và chi phí chăn nuôi tương đối cao. Nguồn cung thịt lợn ở EU giảm đã tạo cơ hội cho Mỹ và Brazil giành thị phần ở châu Á, bao gồm Hàn Quốc và Philippines.

Sản lượng thịt lợn của Mỹ dự kiến sẽ tăng 1,4% lên 12,4 triệu tấn và xuất khẩu dự kiến tăng 9% lên 3,14 triệu tấn.

Sản lượng thịt lợn của Nhật Bản dự kiến đạt 1,5 triệu tấn, giảm 3,5%. Nhật Bản sẽ trở thành thị trường nhập khẩu thịt lợn lớn thứ hai thế giới.

Sản lượng thịt lợn của Brazil dự kiến sẽ tăng 2,6%, đạt 4,5 triệu tấn, xuất khẩu dự kiến đạt 1,5 triệu tấn, tăng 13,7%.Brazil tiếp tục tăng xuất khẩu và lập kỷ lục đối với thịt bò, thịt lợn và thịt gà. Xuất khẩu thịt lợn của Brazil tăng mạnh sang hầu hết các thị trường ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Hồng Kông. Giá thức ăn chăn nuôi ở Brazil giảm dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy sản xuất và tăng cường khả năng cạnh tranh về giá.

Sản lượng thịt lợn của Mexico dự kiến sẽ tăng 2%, đạt khoảng 1,6 triệu tấn và sẽ duy trì là thị trường nhập khẩu lớn thứ ba trên thế giới và đứng đầu ở Mỹ Latinh với 1,31 triệu tấn, tăng 0,8% so với năm trước. Sản lượng thịt lợn của Philippines giảm 3% do sự lây lan của dịch tả ASF tại các vùng sản xuất chính.

Trong nước, tháng 8/2023, giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng giảm, xuống dưới mốc 60.000 đồng/kg. Cụ thể, tháng 8 giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 58.000- 59.000 đồng/kg, giảm 2.000-3.000 đồng/ kg so với cuối tháng trước. Giá lợn hơi miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 57.000-58.000 đồng/kg, giảm 2.000-3.000 đồng/kg. Giá lợn hơi miền Nam dao động trong khoảng 56.000 58.000 đồng/kg, giảm từ 1.000-2.000 đồng/ kg. Giá lợn giảm là do bước vào tháng 7 Âm lịch là mùa ăn chay, theo quy luật của thị trường, đây là thời điểm tiêu thụ thịt lợn thấp nhất trong năm. Cùng với đó, tiêu thụ của các trường học đang ở mức thấp do bước vào giai đoạn nghỉ hè. Tuy nhiên, đây là mức giá vẫn cao hơn nhiều so với những tháng trước đó.

Năm 2023, nguồn cung lợn sẽ không có biến động lớn vì nhiều hộ chăn nuôi khó tái đàn ngay lập tức với quy mô lớn sau khi đã chịu lỗ trong hai năm liên tiếp. Bên cạnh đó, lạm phát duy trì ở mức thấp, mức lương cơ bản gia tăng có thể là yếu tố hỗ trợ cho tiêu thụ cuối năm dù giá thực phẩm đã tăng nhẹ. Ngoài ra, việc giá thức ăn chăn nuôi đang hạ nhiệt cũng là một yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Một yếu tố hỗ trợ khác là làn sóng dịch bệnh mới cùng với lũ lụt tại Trung Quốc có thể làm giảm nguồn cung, đẩy giá thịt lợn ở nước này tăng trở lại, điều này có thể ảnh hưởng một phần đến thị trường lợn của Việt Nam.

Mới đây, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác xây dựng sàn giao dịch thịt lợn TP.Hồ Chí Minh. Sàn giao dịch thịt lợn được hình thành nhằm xây dựng môi trường kinh doanh, giao dịch mặt hàng lợn hơi theo phương thức hiện đại, thông minh, bảo đảm công bằng và minh bạch. Sàn giao dịch này cũng sẽ góp phần tái cơ cấu và chuẩn hóa quy trình chăn nuôi, chế biến, sản xuất mặt hàng thịt lợn; hỗ trợ thực hiện chủ trương quy hoạch và đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở giết mổ công nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và hướng tới mục tiêu xuất khẩu.