Giá lợn hơi có tín hiệu tốt, miền Bắc ghi nhận các phiên chợ tấp nập hơn

Giá lợn hơi các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là những địa phương duy trì mức giá cao trong những ngày qua, tiếp tục tăng.

Giá lợn hơi hôm nay 02/11/2024, có tín hiệu tốt. Miền Bắc ghi nhận tại các phiên chợ tấp nập hơn, mức giao dịch tăng thêm 1 giá tại các tỉnh: Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Nội và Hà Nam - nâng mức trung bình vùng lên 62.800 đồng/kg.

Miền Trung giữ giá đi ngang trong khoảng 58.000 - 61.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ổn định, thu mua trong khoảng 59.000 - 62.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước là 61.100 đồng/kg. Thị trường Trung Quốc cũng tăng nhẹ lên mức 61.600 đồng/kg. Công ty C.P cũng tăng giá lợn hơi tại miền Bắc lên mức 64.500 đồng/kg, miền Nam vẫn giữ ở mức 62.500 đồng/kg.

Trước đó, trong tháng 10, giá thịt lợn hơi bình quân trên cả nước biến động trái chiều giữa 2 miền Nam – Bắc, bình quân ở mức 63.853 đồng/kg, cụ thể: Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi ghi nhận mức giảm so với tháng trước, giao dịch từ 63.000 - 65.000 đồng/kg, trong đó, tỉnh Hưng Yên giao dịch 65.000 đồng/kg (-1.000 đồng/kg so với tháng trước), các địa phương còn lại như Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên giá giảm tại nhiều nơi, giá thu mua trong vùng dao động từ 61.000 - 64.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục hạ giá, về 61.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Cùng ghi nhận mức giảm này, các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định và Khánh Hoà đang giao dịch tại giá 62.000 đồng/kg.

Thị trường phía Nam giá bình quân tăng nhẹ so với tháng trước, mức tăng từ 800 đồng - 1.000 đồng/kg. Hiện tại, giá lợn hơi tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, An Giang dao động trong khoảng 64.000 - 65.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Bạc Liêu, Vĩnh Long giá vẫn ổn định so với tháng trước, dao dịch ở mức 62.000 - 63.000 đồng/kg

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong tháng 10, các địa phương tập trung vào thu hoạch lúa Mùa, lúa Hè Thu và Thu Đông, đồng thời gieo trồng cây màu vụ Đông ở phía Bắc; đẩy mạnh chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và tăng cường phòng chống dịch bệnh trong những tháng cuối năm; phục hồi sản xuất ở những nơi bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Về chăn nuôi lợn: Tổng đàn lợn ước tính đến cuối tháng 10/2024 tăng 2,4% so cùng kỳ năm trước. Nhìn chung đàn lợn phát triển ổn định và tăng đều ở hầu khắp các địa phương, các cơ sở chăn nuôi đang tập trung vào đàn để chuẩn bị nhu cầu sản lượng sản phẩm xuất chuồng dự báo sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm.

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi: Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 10 năm 2024 ước đạt 46,3 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 10 tháng đầu năm 2024 đạt 423,5 triệu USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 103,8 triệu USD, giảm 7,2%; xuất khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 133,4 triệu USD, tăng 8,6%.

Giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi: Giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi tháng 10 năm 2024 ước đạt 324,2 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 10 tháng đầu năm 2024 đạt 3,06 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 940,4 triệu USD, giảm 1,1%; giá trị nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 1,38 tỷ USD, tăng 14,2%.

Báo cáo của Cục Thú y, dịch lợn tai xanh: Trong tháng 10/2024, không phát sinh dịch bệnh tai xanh. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 02 ổ dịch bệnh tai xanh tại 02 tỉnh Bạc Liêu và Đồng Tháp. Số lợn mắc bệnh là 08 con, số lợn tiêu huỷ là 40 con (so với cùng kỳ năm trước, số ổ dịch giảm 60%, số lợn chết và tiêu hủy giảm 92,71%). Hiện nay, không có ổ dịch bệnh tai xanh chưa qua 21 ngày.

Dịch tả lợn châu Phi: Trong tháng 10/2024, phát sinh 119 ổ dịch tại 28 tỉnh, thành phố; số lợn mắc bệnh là 3.828 con, số chết và tiêu hủy là 3.852 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 1.440 ổ dịch (tăng 2,38 lần) tại 48 tỉnh, thành phố; số lợn mắc bệnh 79.297 con, số lợn chết và tiêu hủy là 80.437 con (tăng 2,62 lần). Hiện nay, cả nước có 186 ổ dịch tại 91 huyện của 28 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.