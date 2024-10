Nóng: Giá lợn hơi tăng trở lại ở miền Bắc

Giá lợn hơi hôm nay 31/10/2024, cuối tháng điều chỉnh lên nhẹ sau chuỗi ngày dài giảm giá liên tục. Miền Bắc ghi nhận tăng nhẹ 1 giá tại Thái Nguyên đạt 63.000 đồng/kg, thu mua mốc 64.000 đồng/kg quay trở lại tại Hải Dương và Thái Bình. Trung bình vùng đạt 62.300 đồng/kg.

Cập nhật giá lợn hơi hôm nay (31/10)

Giá lợn hơi hôm nay 31/10/2024, cuối tháng điều chỉnh lên nhẹ. Miền Bắc ghi nhận tăng nhẹ 1 giá tại Thái Nguyên đạt 63.000 đồng/kg, thu mua mốc 64.000 đồng/kg quay trở lại tại Hải Dương và Thái Bình. Trung bình vùng đạt 62.300 đồng/kg.

Miền Trung đi ngang, dao động trong khoảng 58.000 - 61.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam giữ giá ổn định, giao dịch quanh mức trung bình 60.900 đồng/kg.

Ngoài việc Công ty C.P đang giảm giá để tăng cung thì một tên tuổi lớn trong ngành chăn nuôi với thương hiệu lợn ăn chuối của bầu Đức cũng chuẩn bị quay lại thị trường.

Điều này giúp người tiêu dùng có thêm những sự lựa chọn chất lượng.

Được biết, trong lần trở lại này, bầu Đức đã có sự chuẩn bị chu đáo và bài bản. Như vậy, những nhà chăn nuôi và cung cấp thịt lợn sẽ gặp sức ép cạnh tranh lớn.

Giá lợn của ông lớn C.P hôm nay cũng tăng lên ở miền Bắc, đứng ở mức 63.500 đồng/kg, tại miền Nam vẫn giữ nguyên giá 62.500 đồng/kg. Giá lợn Trung Quốc hôm nay giảm còn 61.000 đồng/kg. Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc đã phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể, đánh dấu sự sụt giảm quý thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh nước này tiếp tục trải qua những biến động trong ngành thịt lợn, chủ yếu do các yếu tố thị trường và môi trường.

Đợt suy giảm quý thứ ba liên tiếp này của Trung Quốc đã chứng tỏ những khó khăn hiện tại. Các nhà sản xuất và các bên liên quan trên thị trường hiện đang mong đợi sự can thiệp của chính phủ và thay đổi chính sách để giúp khôi phục sự ổn định và tăng trưởng của chăn nuôi lợn.

Là nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới, xu hướng sản lượng thịt lợn của Trung Quốc vẫn rất quan trọng đối với thị trường toàn cầu. Sản lượng tiếp tục giảm có thể sẽ tác động đến cả giá trong nước và thương mại thịt lợn quốc tế trong những quý tới.

Báo cáo chăn nuôi của Tổng cục Thống kê cho thấy, do dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương nên đã ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ chăn nuôi. Các doanh nghiệp và chuỗi liên kết sản xuất có xu hướng mở rộng sản xuất khi giá sản phẩm đầu ra tăng. Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm đầu tháng 10/2024 tăng 2,5% so với cùng thời điểm năm 2023; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 3835,0 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó quý III ước đạt 1287,6 nghìn tấn, tăng 4,5%).

Theo Bộ NN&PTNT, 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi khoảng 1,24 tỷ USD nhập khẩu thịt, phụ phẩm động vật, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. nguồn thịt và sản phẩm từ thịt được nhập khẩu chủ yếu từ Ấn Độ, Mỹ, Nga, Đức và Hàn Quốc.

Dịch lợn tai xanh: Trong tháng 9, không phát sinh dịch bệnh Tai xanh. Trong Quý III, phát sinh 02 ổ dịch tại 02 tỉnh Bạc Liêu và Đồng Tháp, số lợn mắc bệnh là 08 con, số lợn chết và tiêu hủy là 40 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 02 ổ dịch bệnh Tai xanh tại 02 tỉnh Bạc Liêu và Đồng Tháp. Số lợn mắc bệnh là 08 con, số lợn tiêu huỷ là 40 con (so với cùng kỳ năm trước, số ổ dịch giảm 50%, số lợn chết và tiêu hủy giảm 87,98%).

Hiện nay, không có ổ dịch bệnh Tai xanh chưa qua 21 ngày.

Dịch lở mồm long móng (LMLM): Trong tháng 9, phát sinh 03 ổ dịch LMLM tại 02 tỉnh Khánh Hoà và Quảng Trị; số gia súc mắc bệnh là 40 con, số con chết và tiêu huỷ là 01 con. Trong Quý III, phát sinh 15 ổ dịch LMLM tại 06 tỉnh; số gia súc mắc bệnh là 638 con, số con chết và tiêu huỷ là 27 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 60 ổ dịch LMLM (tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước) tại 19 tỉnh, thành phố; số gia súc mắc bệnh là 2.075 con (tăng 2,75 lần so với cùng kỳ năm trước), số gia súc chết và tiêu hủy là 152 con.

Hiện nay, cả nước có 04 ổ dịch LMLM tại tỉnh Quảng Trị chưa qua 21 ngày.

Dịch tả lợn châu Phi: Trong tháng 9, phát sinh 71 ổ dịch tại 22 tỉnh, thành phố; số lợn mắc bệnh là 1.203 con, số chết và tiêu hủy là 1.200 con. Trong Quý III, phát sinh 450 ổ dịch tại 36 tỉnh, thành phố; số lợn mắc bệnh là 13.654 con, số chết và tiêu hủy là 13.775 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 1.085 ổ dịch (tăng 2,51 lần so với cùng kỳ năm trước) tại 47 tỉnh, thành phố; số lợn mắc bệnh là 66.423 con, số lợn chết và tiêu hủy là 67.273 con (tăng 2,99 lần so với cùng kỳ năm trước).

Hiện nay, cả nước có 156 ổ dịch tại 65 huyện của 24 tỉnh (Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kan, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Ninh Thuận, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng) chưa qua 21 ngày.

Dù giá lợn biến động song các chuyên gia nhận định vẫn đáp ứng đủ cho nhu cầu trong nước và dịp lễ tết cuối năm nay.