Giá lợn hơi tiếp tục giảm, mức 58.000 đồng/kg quay lại thị trường, dự báo 'nóng' sản lượng thịt lợn

Giá lợn hơi Việt Nam giảm, Trung Quốc tăng

Giá lợn hơi hôm nay 24/10/2024, đà giảm chưa dừng lại. Miền Bắc mất mốc 64.000 đồng/kg, các tỉnh dao động trong khoảng 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung tại DakLak tiếp tục giảm thêm 1 giá, về 58.000 đồng/kg - mức giá thấp nhất cả nước. Trung bình vùng giảm về còn 60.100 đồng/kg.

Miền Nam điều chỉnh xuống 1 giá tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Trà Vinh,...; giao dịch vùng trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Trong khi giá heo hơi Việt Nam tiếp tục giảm thì tại thị trường Trung Quốc đang khởi sắc trở lại và cao hơn Việt Nam 1.300 đồng/kg.

Giá lợn hơi của Công ty C.P Việt Nam ở miền Bắc 64.000 đồng/kg và miền Nam còn 62.500 đồng/kg. Giá lợn hơi bình quân cả nước 61.400 đồng/kg. Ngược với xu hướng giảm giá kéo dài ở Việt Nam, thị trường Trung Quốc đang tăng trở lại và hiện ở mức 62.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá thịt lợn giao kỳ hạn tháng 12/2024 trong tuần thứ 3 của tháng 10/2024 đã tăng lên mức cao nhất trong 5,5 tháng, mặc dù giá thịt lợn giao ngay trên sàn CME ghi nhận mức thấp mới, giảm 23 xu xuống còn 83,85 USD tính đến ngày 15/10/2024.

Các chuyên gia cho biết, sản lượng thịt lợn vào mùa thu và đầu mùa đông này sẽ không lớn như dự kiến ban đầu, do đó giá giao kỳ hạn tháng 12/2024 tăng so với giá giao ngay, chứng tỏ giá giao ngay trong năm nay sẽ không giảm mạnh như diễn biến giá trong hai năm qua.

Nhập khẩu thịt của Trung Quốc vẫn yếu

Trong tháng 9/2024 Trung Quốc đã nhập khẩu 541.000 tấn thịt, giảm 24.000 tấn (4,2%) so với tháng 8/2024 và giảm 54.000 tấn (giảm 9,1%) so với tháng 9/2023. Tính chung 9 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 4,94 triệu tấn sản phẩm thịt, giảm 770.000 tấn (13,5%) so với cùng kỳ năm 2023.

Dự báo sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2025

Theo số liệu từ USDA và Liên đoàn xuất khẩu thịt Mỹ (USMEF), sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2025 dự báo giảm 1% xuống còn 115,1 triệu tấn do sản lượng ở Trung Quốc và Liên minh châu Âu giảm bù đắp cho mức tăng sản lượng ở Mỹ, Việt Nam và Brazil. Sản lượng thịt lợn của Việt Nam dự kiến tăng 3% lên 3,8 triệu tấn do dự kiến đàn lợn sẽ mở rộng khi ngành chăn nuôi lợn phát triển và cải thiện công tác quản lý dịch tả lợn châu Phi (ASF). Sản lượng thịt lợn của Brazil dự kiến tăng 1% lên 4,6 triệu tấn do nhu cầu xuất khẩu mạnh và chi phí đầu vào giảm.

Mặc dù lợi nhuận của ngành năm 2024 tăng, nhưng sản lượng thịt lợn của Trung Quốc năm 2025 dự kiến giảm 2% xuống còn 55,5 triệu tấn. Lượng lợn nái năm 2024 giảm dự kiến sẽ dẫn đến lượng lợn có thể giết mổ vào năm 2025 giảm. Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của Trung Quốc dự kiến vẫn yếu do tình hình kinh tế tiếp tục bất ổn và người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng thịt gia cầm. Sản lượng thịt lợn của Liên minh châu Âu dự kiến giảm 2% xuống còn 20,9 triệu tấn do giá lợn dự kiến sẽ giảm.

Xuất khẩu thịt lợn toàn cầu năm 2025 dự kiến sẽ tăng 1% lên 10,4 triệu tấn do xuất khẩu từ Mỹ và Canada tăng bù đắp cho xuất khẩu từ EU giảm. Xuất khẩu của Canada dự kiến sẽ tăng 1% lên 1,5 triệu tấn với nhu cầu ổn định từ Mỹ và tiếp tục tăng trưởng sang một số thị trường châu Á, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc. Xuất khẩu của EU dự kiến sẽ giảm 2% xuống 2,95 triệu tấn do nguồn cung xuất khẩu dự kiến sẽ giảm và các hạn chế thương mại liên quan đến dịch tả ASF đang diễn ra.

Sản xuất và xuất khẩu thịt lợn của Mỹ

Sản lượng thịt lợn của Mỹ dự kiến sẽ tăng 2% vào năm 2025 lên 12,9 triệu tấn do số lượng lợn giết mổ tăng và số lợn trên một lứa tăng. Lợi nhuận của ngành năm 2024 được cải thiện và chi phí thức ăn chăn nuôi giảm dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ trọng lượng lợn nặng hơn. Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ dự kiến sẽ tăng 3% vào năm 2025 lên 3,4 triệu tấn do nguồn cung trong nước dồi dào và khả năng cạnh tranh mạnh về giá xuất khẩu. Bất chấp sự cạnh tranh gia tăng từ Brazil, Mexico sẽ vẫn là thị trường cốt lõi cho thịt lợn xuất khẩu của Mỹ. Ngoài ra, thịt lợn xuất khẩu của Mỹ dự kiến sẽ giành được thị phần từ EU tại Hàn Quốc và Australia.

Xuất khẩu thịt lợn Mỹ tháng 8/2024 tăng; xuất khẩu thịt bò giảm

Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ trong tháng 8/2024 tăng so với tháng 8/2023, do nhu cầu từ Mexico tăng mạnh. Theo số liệu từ USDA và Liên đoàn xuất khẩu thịt Mỹ (USMEF), xuất khẩu thịt bò giảm, trong khi xuất khẩu thịt cừu tăng, đạt khối lượng cao nhất kể từ tháng 1/2024.

Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ tháng 8/2024 đạt tổng cộng 238.989 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu tăng 8% lên 702,9 triệu USD.

Những điểm nổi bật chính bao gồm:

Xuất khẩu tăng mạnh ở Tây bán cầu: Xuất khẩu sang Trung và Nam Mỹ, Caribe và khu vực ASEAN có xu hướng tăng.

Xuất khẩu đạt kỷ lục về khối lượng ở Malaysia, trong khi xuất khẩu sang Colombia đạt kỷ lục về kim ngạch.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thịt lợn của Mỹ đạt gần 2 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng 7% về giá trị lên 5,68 tỷ USD.