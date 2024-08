Giá cà phê trong nước và thế giới đều giảm, VN đã xuất khẩu 86% sản lượng niên vụ 2023/2024

Giá cà phê trên sàn London và New York đều giảm sâu, trong nước, giá thu mua cà phê cũng giảm, giao dịch trong khoảng 122.000-122.600 đồng/kg.

Thị trường cà phê thế giới cùng giảm ở cả 2 sàn giao dịch

Giá cà phê thế giới tối nay (5/8 - theo giờ Việt Nam) quay đầu giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta đang dao động trong khoảng 4.103 - 4.192 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2024 trên sàn London ở mức 4.106 USD/tấn, giảm 2,86%, tương đương giảm 121 USD/tấn so với phiên trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2024 đang là 225,35 US cent/lb, giảm 2,23% tương đương giảm 5,15 US cent/lb so với cuối phiên tuần trước.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm 500-600 đồng/kg tùy vùng trồng. Qua đó đưa mức giá cà phê trung bình hiện ở mức 122.000 - 122.600 đồng/kg tại khu vực Tây Nguyên. Cụ thể:

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giảm 500 đồng/kg, về mức 122.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng cũng giảm 600 đồng/kg, đạt 122.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giảm 500 đồng/kg, đạt 122.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giảm 500 đồng/kg, đạt 122.600 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước và thế giới đều giảm

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, trong tháng 7/2024, Việt Nam xuất khẩu 62 nghìn tấn cà phê, đem về 340 triệu USD.

Lũy kế 7 tháng năm 2024, cả nước đã xuất khẩu 964 nghìn tấn cà phê, kim ngạch 3,54 tỷ USD, giảm 13,8% về lượng, nhưng tăng vọt 30,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Cà phê - ca cao Việt Nam (VICOFA), trong 8 tháng đầu niên vụ 2023/2024 (từ tháng 10/2023 đến hết tháng 7/2024), Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,32 triệu tấn cà phê, giảm hơn 11% so với cùng kỳ niên vụ 2022/2023.

Lượng xuất khẩu này tương đương 86% sản lượng niên vụ 2023/2024.

Như vậy, theo tính toán của VICOFA, Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 148.000 tấn cà phê để xuất khẩu trong 2 tháng còn lại của niên vụ 2023/2024 (từ tháng 8 đến đến hết tháng 9), cho đến khi niên vụ mới bắt đầu thu hoạch vào tháng 10 năm nay.

Nguồn hàng cà phê cho xuất khẩu đang trông chờ vào niên vụ thu hoạch mới và dự báo xuất khẩu cà phê cả năm có thể thiết lập mốc kỷ lục 5,5 - 6 tỷ USD...