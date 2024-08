Giá cà phê giảm liên tiếp bất chấp sản lượng vụ mới của Việt Nam có thể giảm sâu

Giá cà phê đã có xu hướng giảm trong ba tuần qua và đạt mức thấp nhất trong 1 tháng vào hôm thứ Năm vừa qua do áp lực thu hoạch cà phê ở Brazil gần như đã hoàn tất.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London điều chỉnh tăng nhẹ trở lại, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 tăng 2 USD, giao dịch tại 4.227 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 tăng 5 USD giao dịch tại 4.088 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 tăng 3,25 Cent, giao dịch tại 230,50 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 12/2024 tăng 3,15 Cent, giao dịch tại 229,55 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Trong khi đó, Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica (ICAFE) đã báo cáo lượng cà phê xuất khẩu của nước này trong tháng 7 cao hơn 16.600 bao so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 118.150 bao. Tuy vậy tổng lượng cà phê xuất khẩu tích lũy trong mười tháng đầu của niên vụ cà phê hiện tại lại giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 818.726 bao. ICAFE cũng đã ước tính sản lượng cho niên vụ cà phê 2023/2024 sẽ đạt tổng cộng khoảng 1,30 triệu bao hoặc thấp hơn khoảng 13% so với niên vụ cà phê trước.

Sản lượng cà phê các nước Trung Mỹ thường ít được thị trường đặt chú ý vì số lượng không lớn, tuy nhiên trong bối cảnh gặp năm căng thẳng thời tiết do El Nino và nhiều vấn đề khác liên quan dẫn đến nguồn cung eo hẹp, giúp cho giá cà phê vẫn còn trụ được trong khung giao dịch cao, nên bất kỳ một thông tin nào liên quan đến sản lượng lúc này đều rất nhạy cảm đối với hai thị trường giao dịch.

Trong một báo cáo mới nhất về lượng dự trữ của người tiêu dùng, Liên đoàn cà phê châu Âu (ECF) đã cho biết lượng cà phê tồn kho tại cảng được lưu giữ trong các kho tại Bỉ, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã ghi nhận mức tăng 4,51% chỉ trong tháng 6 năm 2024.

Tuy nhiên nếu tính từ đầu niên vụ đến cuối tháng 6 năm 2024 lại thấp hơn 27,26% so với cùng kỳ năm ngoái khi lượng cà phê tồn kho tại cảng đạt 11.564.167 ở thời điểm cuối tháng 6 năm 2023. Điều đáng chú ý là tổng lượng tồn kho tính riêng Robusta vào cuối tháng 6 thấp hơn 33,72% trong bốn tháng đầu năm dương lịch 2024 khi so sánh với cùng kỳ năm ngoái và được coi là rất thấp xét về nhu cầu của người rang xay, thống kê này minh họa cho tình trạng khan hiếm chung đang diễn ra trên thị trường cà phê Robusta.

Trong bối cảnh dòng cà phê theo mùa, một số quốc gia sản xuất Robusta có thể hỗ trợ lượng tồn kho tiêu dùng nhưng hiện tại đang bị thấp hơn, với lượng xuất khẩu từ nhà sản xuất chính là Brazil cho vụ thu hoạch Robusta Conilon, Indonesia và Uganda vào giữa năm, trong khi nguồn cung cấp lại khan hiếm hơn từ nhà sản xuất cà phê Robusta hàng đầu là Việt Nam, khó có thể cải thiện cho đến khi vụ thu hoạch mới của quốc gia này bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm.

Vụ thu hoạch tại Việt Nam theo truyền thống dự kiến sẽ bắt đầu vào quý cuối năm 2024, để các lô hàng bắt đầu chảy vào thị trường tiêu dùng thì phải chờ đến đầu năm 2025.

Giá cà phê tuần qua giảm từ 800 đồng/kg đến 1.000 đồng/kg tại các địa phương. Trong đó, hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk lần lượt giảm 800 - 900 đồng/kg, ghi nhận ở chung mức 123.000 đồng/kg. Thương lái tại Lâm Đồng và Đắk Nông đang thu mua cà phê với giá thấp nhất và cao nhất là 122.600 đồng/kg và 123.100 đồng/kg, tương ứng giảm 900 đồng/kg và 1.000 đồng/kg.

Đồng Real của Brazil mất giá so với Đô la Mỹ, đã giảm tới 6,37% trong ba tuần qua. Sự mất giá này có thể thúc đẩy hoạt động bán ra tăng lên ở Brazil, vì lợi nhuận cho người sản xuất cao hơn theo giá Real. Hoạt động hậu cần từ Brazil vẫn tiếp tục gặp nhiều thách thức, với một số chậm trễ đang xảy ra tại các cảng xuất khẩu chính.

Lượng cà phê arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York đã tăng 7.895 bao hôm cuối tuần, đạt mức 822.819 bao.