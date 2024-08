Giá cà phê bị áp lực bởi nguồn cung tăng ở Brazil

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch quanh mức 122.500 – 123.100 đồng/kg, giảm 500 đồng so với hôm qua. Hai sàn giao dịch thế giới cũng đồng loạt tuột dốc khi đồng USD mạnh trở lại.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London giảm 0,84% chốt mức 4.225 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 4 tuần ở 4.158 USD/tấn. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York giảm 0,85%, ở mức 227,25 US cent/lb.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 02/08/2024 lúc 14:30:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 02/08/2024 lúc 14:30:01 (delay 10 phút)

Thị trường bị áp lực bởi nguồn cung cà phê Arabica và Robusta tăng ở Brazil, nơi vụ thu hoạch đang trong giai đoạn cuối. Nhà môi giới Hedgepoint Global Markets cho biết, Indonesia cũng đang cung cấp thêm cà phê Robusta ra thị trường khi vụ thu hoạch của nước này vào rộ. Tuy nhiên, sự sụt giảm trong xuất khẩu Robusta của Việt Nam tiếp tục hỗ trợ giá.

Theo Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 7/2024 đạt 70.000 tấn, giảm gần 36% so với tháng 7/2023. Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 964.000 tấn, thu về 3,54 tỷ USD, giảm gần 14% về lượng nhưng tăng 31% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao dù lượng giảm do giá cà phê duy trì mức cao hầu như liên tục từ đầu năm đến nay.

Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, các doanh nghiệp buộc phải nhập khẩu cà phê từ các nước lân cận như Indonesia, Lào, Thái Lan, Brazil, Bỉ.... Cà phê Arabica trong nước chỉ có một số vùng trồng được nên số lượng hạn chế, trong khi loại này có chất lượng cao nên phải nhập khẩu về tiêu thụ.

Thị trường cà phê đã dự trù được diễn biến Fed giữ nguyên lãi suất nên không có nhiều xáo trộn. Kết thúc phiên họp chính sách hai ngày (30-31/7), Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu lần thứ 8 liên tiếp, nhưng dự báo có thể sẽ điều chỉnh vào tháng 9 tới.