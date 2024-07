Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh phiên cuối tuần, Robusta vượt mức lịch sử

Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng tốt phiên cuối tuần, đồng USD trượt dốc giúp 2 sàn hồi phục về cuối phiên. Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng 500 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm, giao dịch trong khoảng 127.900 - 128.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 13/7/2024: Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh phiên cuối tuần

Chốt phiên giao dịch tuần này, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London tiếp tục tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 tăng 41 USD, giao dịch tại 4.617 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 tăng 44 USD giao dịch tại 4.441 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 tăng 3,9 Cent, giao dịch tại 248,75 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 12/2024 tăng 4,15 Cent, giao dịch tại 246,80 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng 500 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm, giao dịch trong khoảng 127.900 - 128.600 đồng/kg.

Đúng như dự báo, giá cà phê tiếp tục tăng trong phiên cuối tuần đưa giá cà phê Robusta giao dịch kỳ hạn tháng 9 lên đến 4.617 USD/tấn, vượt mức giá lịch sử vào cuối tháng 4 vừa qua.

Trên thị trường tài chính, đồng USD giảm trong phiên giao dịch vừa qua trong bối cảnh các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố hôm 11/7 thấp hơn dự kiến, điều này làm tăng đặt cược rằng việc cắt giảm lãi suất của Fed sẽ bắt đầu vào tháng 9.

Về nguồn cung, hiện thị trường đang phụ thuộc chính vào vụ mùa Brazil đang trong vụ thu hoạch, nhưng có thông tin từ nội địa Brazil hiện đang trong vụ thu hoạch, có khả năng thấp hơn dự báo ban đầu; với lời cảnh báo rằng quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất này có đủ khả năng tài chính để cầm giữ lượng hàng của mình lại.

Việc giá tăng trong tuần này vẫn chỉ xoay quanh với nguyên nhân do lo ngại điều kiện khô hạn hơn bình thường có thể ảnh hưởng xấu đến cây cà phê của Brazil và Việt Nam và vẫn chưa có gì mới hơn.

Theo số liệu ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá bình quân xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt mức 4.489 USD/tấn trong tháng 6/2024, tăng 5% so với tháng 5/2024 và tăng 67,3% so với tháng 6/2023.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt mức 3.570 USD/tấn, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn cung cà phê Robusta, đặc biệt là từ Việt Nam, vào thời điểm này vẫn tiếp tục eo hẹp. Lý do đã qua vụ thu hoạch từ lâu, hàng tồn kho không còn, các doanh nghiệp trữ cà phê lại không bán ra. Sản lượng cà phê Brazil, quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, dự kiến giảm khoảng 20% so với vụ trước do ảnh hưởng của thời tiết khô hạn. Tựu chung, tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã khiến giá cà phê tăng mạnh.

Ngoài ra, việc nông dân Brazil không còn mặn mà bán cà phê ra thị trường bởi chênh lệch tỷ giá đồng Real Brazil so với USD là quá lớn.

Theo một số doanh nghiệp, hiện sản lượng cũng không có nhiều, chủ yếu để phục vụ thị trường nội địa. Các doanh nghiệp lớn không dám mạo hiểm ký hợp đồng mới khi giá cả liên tục biến động mạnh cùng với đó là việc vận chuyển khó khăn do cước tàu biển tăng.

Dự báo diễn biến thị trường cà phê giai đoạn 6 tháng cuối năm 2024, dựa trên các yếu tố như điều kiện thời tiết, năng suất cây trồng và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu, giới quan sát cho rằng có thể giá của loại "hạt đắng" này sẽ chưa thể hạ nhiệt.