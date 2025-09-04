Giá cà phê đồng loạt tăng trở lại, nguồn cung toàn cầu suy giảm

Giá cà phê hôm nay 4/9

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.610 USD/tấn, đảo chiều tăng nhẹ 0,17% (8 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng mạnh hơn, với mức tăng 1,25% (55 USD/tấn), đạt 4.454 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng tăng nhẹ 0,8% (3,,05 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, đạt 385,25 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,89% (3,3 US cent/pound), đạt 373,65 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 114.600 – 115.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 115.300 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 115.100 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 114.600 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 115.300 đồng/kg.

Giá cà phê tăng trở lại do nguồn cung toàn cầu suy giảm. Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7 giảm 1,6% so với cùng kỳ, xuống còn 11,6 triệu bao. Lũy kế xuất khẩu từ tháng 10 đến tháng 7 giảm 0,3% so với cùng kỳ, đạt 115,6 triệu bao.

Các nhà giao dịch cho biết Brazil cần thêm mưa để đảm bảo quá trình ra hoa thuận lợi, yếu tố then chốt cho vụ mùa Arabica năm tới tại quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới.

Họ cũng lưu ý rằng lượng tồn kho được chứng nhận tại ICE tiếp tục giảm, hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 5/2024.

Tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng, còn 6.552 lô vào thứ Năm tuần trước. Bên cạnh đó, tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát cũng giảm xuống mức thấp nhất 1,25 năm, còn 686.863 bao tính đến ngày 3/9.

Theo dự báo của StoneX (Tổ chức môi giới tài chính và phân tích thị trường hàng hóa toàn cầu), sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2025/26 có thể giảm tới 18,4%. Nguồn cung hạn chế, chính sách thiếu ổn định và lực mua từ các quỹ đầu tư cao đã đẩy giá cà phê tăng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, cà phê Robusta của Việt Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên với cả nhà nhập khẩu và người tiêu dùng nhờ mức giá cạnh tranh.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực với hầu hết các chủng loại đều ghi nhận kết quả khả quan, ngoại trừ cà phê Excelsa có mức giảm.

Trong đó: Xuất khẩu cà phê Robusta giữ vị trí chủ lực, chiếm tới 76,4% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê, đạt 876,4 nghìn tấn, trị giá 4,58 tỷ USD, tăng 4,5% về lượng và tăng tới 61,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024 nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Xuất khẩu cà phê Arabica cũng tăng mạnh với 59,3 nghìn tấn, trị giá 93,4 triệu USD, tăng 15,9% về lượng và tăng tới 128,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, xuất khẩu cà phê chế biến đạt 1,02 tỷ USD, tăng 64,0% so với cùng kỳ 2024. Có được mức tăng trưởng trên là do nỗ lực chuyển dịch chiến lược của ngành cà phê Việt Nam, từ xuất khẩu thô sang đẩy mạnh chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại cũng như những yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu lớn.

Những tháng cuối năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu phục hồi mạnh ở các thị trường châu Âu, Hoa Kỳ và châu Á, trong khi giá cà phê thế giới vẫn giữ ở mức cao. Tuy nhiên, ngành cà phê cũng sẽ đối diện thách thức từ biến động thời tiết, chi phí logistics và yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Việc duy trì ổn định nguồn cung, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm được xem là chìa khóa để bảo đảm đà tăng trưởng bền vững trong cả năm 2025.