Giá cà phê có tuần giảm nhẹ, giao dịch kém sôi động

Kết thúc tuần qua, giá cà phê trong nước dao động ở mức 120.300 – 121.000 đồng/kg, giảm nhẹ 200 – 300 đồng/kg so với tuần trước. Giao dịch cà phê trên hai sàn London và New York cũng kém sôi động...

Giá cà phê hôm nay 29/12: Trong nước và thế giới cùng giảm nhẹ trong tuần

Kết thúc tuần thứ 52, tuần cuối cùng trong năm, giá cà phê trên thị trường New York được đánh dấu là sụt nhẹ so với tuần trước. Thị trường cà phê Arabica đã đóng cửa ở mức 322,65 Cent/lb, so với đóng cửa tuần trước là 325 cent.

Giá cà phê Robusta trên thị trường London cũng không khá hơn khi để mất mốc 5.000 USD đóng cửa ở mức 4.953 USD/tấn so với tuần trước là 5.002 USD/tấn, đây là tuần sụt giảm thứ hai liên tiếp của thị trường này (tất cả đều tính trên cơ sở giá tháng 3/2025).

Trong tuần qua, giá cà phê tăng khá tốt vào đầu tuần nhưng sau đó giảm mạnh vào cuối tuần.

Tính chung giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ 200 – 300 đồng/kg so với tuần trước, dao động ở mức 120.300 – 121.000 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê nhân xô tại tỉnh Đắk Nông hiện đang được thu mua ở mức cao nhất là 121.000 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg trong tuần qua.

Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 200 đồng/kg, xuống còn 120.800 đồng/kg.

Còn tại Lâm Đồng, giá giao dịch cà phê đứng ở mức thấp nhất là 120.300 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Giá cà phê đã chịu áp lực trong tuần này do nguồn cung hiện tại tăng sau khi lượng cà phê Arabica tồn kho do ICE giám sát tăng lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi là 990.395 bao vào cuối tuần qua.

Đồng real Brazil trong tuần vẫn yếu càng góp phần đẩy giá cà phê đi xuống.

Giá cà phê đã tăng mạnh trong tháng này dựa trên tin tức về một vụ mùa cà phê Brazil nhỏ hơn năm trước. Cà phê Arabica tính theo giá tháng 3/2025 đã đạt mức cao nhất trên thị trường kỳ hạn, bên cạnh đó, cà phê Robusta cũng đã tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng sau khi Volcafe cắt giảm ước tính sản lượng cà phê arabica Brazil 2025/26 xuống còn 34,4 triệu bao, giảm khoảng 11 triệu bao so với ước tính trước đó.

Giá cà phê Robusta được hỗ trợ khi mưa ở Việt Nam làm chậm vụ thu hoạch cà phê Robusta. Một cơn áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện khá bất thường trong mùa này ngoài khơi khu vực giữa Vũng Tàu và Nha Trang đã gây ra cơn mưa rả rích kéo dài suốt tuần đối với khu vực Tây Nguyên và cả miền Nam, khiến cản trở đáng kể việc hái và phơi sấy cà phê Robusta đang trong cao điểm thu hoạch.

Báo cáo bán niên của Bộ Nông nghiệp Mỹ vào thứ Tư tuần trước có nhiều thông tin trái chiều về sản lượng cà phê. Theo Cục phụ trách các vấn đề Nông nghiệp Nước ngoài thường gọi tắt là FAS trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê thế giới trong năm 2024/25 là tăng khoảng 4,0% theo năm, lên mức 174,855 triệu bao, trong đó sản lượng Arabica tăng 1,5% lên 97,845 triệu bao và sản lượng Robusta tăng 7,5% lên 77,01 triệu bao.

Ngược lại, đối với hàng tồn kho thì FAS lại cho biết số lượng cuối năm 2024/25 giảm 6,6% xuống mức thấp nhất trong 24 năm là 20,867 triệu bao so với con số 22,347 triệu bao trong niên vụ 2023/24.

Tuy nhiên theo quan sát của thị trường thì những dự báo này dường như không ảnh hưởng nhiều đến giá cà phê hiện nay có vẻ là đang ảnh hưởng kỹ thuật nhiều hơn.