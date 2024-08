Giá hạt tiêu trong nước hôm nay ở mức 143.000 – 144.000 đồng/kg. Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông là ba tỉnh chốt mức giá tiêu cao nhất.

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay ở mức 143.000 – 144.000 đồng/kg. Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông là ba tỉnh chốt mức cao nhất.

IPC điều chỉnh tăng giá tiêu đen và tiêu trắng của Indonesia, do một phần tác động bởi đồng Rupiah Indonesia tăng 2% so với đồng USD (15,532 IDR/USD). Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 cũng tăng so với phiên giao dịch trước.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (27/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở 143.000 – 144.000 đồng/kg. Giá tiêu ổn định ở phần lớn các tỉnh trọng điểm trồng tiêu. Giá tiêu cao nhất tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 144.000 đồng/kg. Đồng Nai là 143.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 143.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay đà giảm tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 143.000 đồng/kg.

Duy nhất tỉnh Gia Lai tăng giá tiêu hôm nay, lần đầu tiên cao ngang ngửa Đắk Lắk và Đắk Nông

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (27/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu đen Inndonesia tăng so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil tăng, trong khi đó, tiêu Malaysia giữ mức cao. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay không đổi.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.574 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 8.918 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay không đổi. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.800 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.200 gr/l. Tương tự, giá tiêu trắng đạt 8.500 USD/tấn.

Còn một vài ngày nữa tới kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lực mua dồn dự báo sẽ giúp giá tiêu khôi phục lại như thời điểm đầu tháng 8/2024.

Theo ông Hoàng Phước Bính - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Hạt tiêu Chư Sê (Gia Lai), vẫn có người trồng lại hạt tiêu, nhưng tỷ lệ người trồng hạt tiêu lại là rất ít, không đáng để đưa vào con số thống kê.

Con số hạt tiêu chết tự nhiên của các vườn tiêu hàng năm hiện rơi vào khoảng 5 - 7%. Diện tích hiện nay trồng mới lại thấp hơn con số này.

Nhận định về thị trường từ nay đến cuối năm, ông Bính dự báo chu kỳ tăng giá sẽ tiếp tục kéo dài. Bởi nếu vụ mùa hạt tiêu tới, dù có được mùa hơn một chút so với vụ mùa vừa qua, thì cũng không thể bù lại được diện tích hạt tiêu đã mất đi trong thời gian vừa qua và hiện nay vẫn đang tiếp tục mất.

Tính đến nửa đầu tháng 8/2024, xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam đạt khoảng 175.000 tấn, chính thức vượt qua mốc sản lượng 170.000 của vụ thu hoạch năm nay. Nếu hết hàng dự trữ thì lượng hạt tiêu sẽ thiếu trầm trọng, đồng nghĩa nguồn cung tới đây thiếu là điều gần như chắc chắn.

Về giá tiêu tuần này, chuyên gia kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp tục. Còn một vài ngày nữa tới kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lực mua dồn dự báo sẽ giúp giá tiêu khôi phục lại như thời điểm đầu tháng 8/2024.