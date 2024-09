Đừng chỉ ăn quả, lá của cây này mọc um tùm đầy bờ rào ví như "nhân sâm người nghèo"

Ngoài quả, lá cây này khi chế biến ăn rất ngon, đặc biệt có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe, chăm ăn sẽ cải thiện nhiều bệnh nguy hiểm của cả nam nữ.

Lợi ích ăn rau su su

Thông thường nhiều người ăn quả su su mà không để ý đến loại rau này. Thực tế, ngọn su su có vị ngon hơn, giá trị dinh dưỡng cũng cao hơn so với quả nên rất được ưa chuộng.

Đây cũng là loại cây có sức sống mạnh, ít bị sâu bệnh, không cần phun thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học, chi phí trồng thấp nên nó dần trở thành loại rau yêu thích của nhiều quốc gia, trong đó có cả Đài Loan.

Loại rau này có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, rất bổ dưỡng đối với cơ thể.

- Giàu vitamin A: Loại vitamin này có chức năng duy trì thị lực bình thường, điều chỉnh sự phát triển của mô biểu bì da, làm cho da mịn màng. Ngoài ra, nó còn giúp răng và xương chắc khỏe, chống oxy hóa, trung hòa các gốc tự do có hại và nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Beta-caroten được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Thiếu vitamin A dễ bị quáng gà, khô mắt, khô da, rụng tóc.

Lượng khuyến nghị hằng ngày cho người lớn là 600mg đối với nam giới và 500mg đối với phụ nữ. 100g ngọn su su chứa 41mg vitamin A và 976mg beta-carotene.

- Giàu sắt và kẽm: Thông thường sắt có trong động vật (gan, lòng đỏ trứng) và thực vật (rau xanh đậm). Mặc dù các sản phẩm từ động vật có tỷ lệ cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn, nhưng các loại rau chứa sắt có thể cải thiện tỷ lệ hấp thụ sắt nếu chúng được ăn cùng với vitamin C. Do đó, nếu ăn ngọn su su nên thêm một chút nước cốt chanh, hoặc ăn cùng với các thực phẩm giàu vitamin C như trái cây sau bữa ăn.

- Rất giàu chất xơ: Ngọn su su cũng rất giàu chất xơ, 2,3 gam trên 100 gam. Chất xơ có chứa polysaccharides và lignin, cơ thể con người không thể tiêu hóa và hấp thu được.

Rau su su đừng xào nữa, làm theo cách này ngon hơn rất nhiều

Nguyên liệu làm món ngon su su trộn váng đậu

Một nắm váng đậu khô (khoảng 80g), một bó ngọn su su (măng tây), một ít ớt đỏ (có thể chọn ớt cay hoặc ớt ngọt tùy thích), 1 củ tỏi băm, 30ml nước tương vị nấm, 15ml giấm, 5g đường, một chút xíu muối, 10ml dầu mè.

Món rau su su xào váng đậu thơm ngon bổ dưỡng. Ảnh minh họa.

Cách làm món ngọn su su trộn váng đậu

Bước 1: Váng đậu bạn cần ngâm trước cho mềm. Nếu ngâm bằng nước lạnh bạn sẽ cần khoảng 1-2 tiếng. Còn dùng nước ấm để ngâm váng đậu sẽ mất khoảng 30 phút. Sau khi ngâm váng đậu và rửa sạch xong, bạn vắt kiệt nước, cắt thành từng miếng nhỏ để sử dụng sau.

Bước 2: Rau su su mua về, bạn đem tước sạch vỏ, bỏ xơ, chỉ để lại phần tươi nhất, ngắt thành các đoạn ngắn. Sau đó bạn ngâm ngọn su su vào chậu nước, thêm 1 thìa canh tinh bột (hoặc bột mì), khuấy đều để loại bỏ côn trùng và tạp chất, rồi vớt. Tiếp theo bạn rửa sạch ngọn su su vài lần với nước.

Bước 3: Đun sôi nửa nồi nước, sau đó luộc váng đậu trong khoảng 1 hoặc 2 phút. Tiếp đó bạn cho ngọn su su vào nồi và chần trong 1 phút. Tắt bếp, vớt ngọn su su và váng đậu ra, ngâm ngay vào chậu nước đun sôi để nguội cho đến khi các nguyên liệu nguội hoàn toàn thì vớt ra, nhẹ tay vắt kiệt nước rồi cho vào âu trộn.

Bước 4: Tiếp theo bạn pha nước sốt để trộn món ăn. Chuẩn bị một bát tô, cho tỏi băm, ớt cắt lát (nếu không thích ăn cay bạn có thể dùng ớt ngọt để tạo màu cho món ăn) vào.Đun nóng dầu trong chảo sau đó đổ vào tô đựng tỏi, ớt cho dậy mùi thơm.

Tiếp theo bạn cho nước tương, giấm, đường, chút xíu muối vào rồi trộn đều. Hoặc bạn có thể làm nước sốt theo công thức: Cho tỏi băm vào bát, rưới dầu mè đun nóng vào rồi thêm nước tương, giấm, đường, rau mùi, khuấy đều.

Bước 5: Lấy âu đựng ngọn su su và váng đậu ra, trộn đều để 2 nguyên liệu lẫn vào nhau. Sau đó bạn rưới phần nước sốt vừa chuẩn bị vào. Trộn đều để cho các nguyên liệu ngấm nước sốt rồi bày ra đĩa.

Trúc Chi (t/h)