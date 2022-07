Theo Đài khí tượng thuỷ văn Khu vực Tây Bắc trong 4 ngày diễn ra Kỳ thi THPT năm 2022 (từ 6-9/7), trên địa bàn tỉnh Sơn La có khả năng mưa rào và dông cục bộ.

Kỳ thi THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La có 32 điểm thi (trong đó có 17 điểm thi ghép); số phòng thi: 509; với trên 11.300 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó học sinh THPT: 9.460 GDTX: 1.154, học sinh tự do: 783.



Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La có trên 11.300 thí sinh tham gia dự thi. Ảnh: Nguyễn Vinh

Theo thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Khu vực Tây Bắc trong các ngày diễn ra kỳ thi THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm); mưa lớn cục bộ có khả năng xảy ra tại các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Bắc Yên, Mai Sơn và TP. Sơn La. Trưa chiều giảm mây có lúc trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33oC, có nơi trên 34oC. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25oC, có nơi trên 26oC.

Trong bốn ngày thi THPT Quốc Gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La có khả năng mưa rào và dông, cục bộ. Ảnh: Nguyễn Vinh

Để đảm bảo cho các thí sinh đến điểm thi kịp thời và an toàn Sở giáo dục tỉnh Sơn La đã có công văn chỉ đạo các điểm thi chủ động báo cáo Sở GDĐT, UBND các huyện thành phố, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đầy đủ các phương án phòng chống cháy nổ; phương án đảm bảo an ninh, an toàn tại điểm thi; phương án phòng chống thiên tai, vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án phòng chống dịch bệnh; phương án đảm bảo điện, nước; phương án hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt có các phương án hỗ trợ cho các thí sinh di chuyển đến các điểm thi khi thời tiết bất thường.