Dự án "Trường học an toàn, hạnh phúc” - thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp với tổ chức Taiwan Fund for Children and Families Việt Nam tổ chức lễ khởi động dự án "Trường học an toàn, hạnh phúc” tại tỉnh Hoà Bình.

Theo đó, dự án "Trường học an toàn, hạnh phúc" khi thực hiện góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh. Tạo môi trường để các giáo viên nâng cao vai trò, không chỉ là người dạy học mà còn là người bạn đồng hành, người truyền cảm hứng cho học sinh. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, nhất là ở cấp học mầm non và tiểu học vùng khó khăn. Tại lễ khởi động, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh và tổ chức Taiwan Fund for Children and Families Việt Nam đã thảo luận, thống nhất kế hoạch triển khai dự án năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung vào các hoạt động khởi đầu, mốc thời gian quan trọng. Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hoà Bình và tổ chức Taiwan Fund for Children and Families Việt Nam tại lễ khởi động dự án "Trường học an toàn, hạnh phúc.” Ảnh: Hồng Trung. Dự án "Trường học an toàn, hạnh phúc" tại tỉnh Hoà Bình do Taiwan Fund for Children and Families Việt Nam tài trợ được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 11 - 12/2024 tại các xã Vầy Nưa, Cao Sơn, huyện Đà Bắc; giai đoạn 2 từ tháng 1/2025 - 12/2029 tại 13 xã của các huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Cao Phong, Mai Châu, Lương Sơn và thành phố Hoà Bình. Dự án có tổng vốn tài trợ trên 12,3 tỷ đồng và được sử dụng để mua sắm các thiết bị cho trường, lớp học và nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, bảo trợ cho trẻ nghèo, khó khăn, khuyết tật … Tham khảo thêm Lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2024-2025 của Hòa Bình: "Chậm hơn dự kiến"

Hòa Bình: Kết nạp Đảng cho 10 học sinh ưu tú Trường Nội trú tỉnh

Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2024 của Hòa Bình có gợi ý đáp án

PV Tây Bắc