Đồn biên phòng Hua Bum (Lai Châu): 50 năm một chặng đường

Sáng ngày 17/12, Đồn Biên phòng Huy Bum (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Clip: Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đồn Biên phòng Huy Bum (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu).

Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Chính ủy BĐBP tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo huyện Nậm Nhùn, Mường Tè; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện Nậm Nhùn; cấp ủy, chính quyền xã Hua Bum, Nậm Ban, Trung Chải; cán bộ, chiến sĩ và nguyên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum qua các thời kỳ…

50 năm một chặng đường với nhiều kết quả nổi bật

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu và của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Nậm Nhùn, Mường Tè; sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum đã phát huy truyền thống vẻ vang của BĐBP tỉnh Lai Châu anh hùng, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đồn Biên phòng Huy Bum (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu). Ảnh: Tuấn Linh.

Cách đây 50 năm, Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân vũ trang (CANDVT) đã ra Quyết định số 416/BTL ngày 17/12/1974 về việc tổ chức thêm các Tiểu khu CANDVT; tổ chức thêm và giải thể các đồn CANDVT. Theo đó, CANDVT tỉnh Lai Châu thành lập thêm Tiểu khu Mường Tè; đồn Ma Thị Hồ phiên hiệu 14, đồn Pa Pun phiên hiệu 19 thuộc tuyến Việt - Lào; đồn Hua Bun phiên hiệu 37 (nay là đồn Hua Bum, phiên hiệu 305) tiền thân là Đồn Biên phòng Hua Bum ngày nay.

Ngay từ khi ra đời, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khẳng định là một lực lượng tin cậy, sắc bén của Đảng, Nhà nước, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào Nhân dân các dân tộc huyện Nậm Nhùn, Mường Tè.

Một số tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Linh.

Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, sáng tạo, vận dụng đúng đắn đường lối chính trị, quân sự của Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa vận động chính trị với các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đập tan các tổ chức phản động, gián điệp, biệt kích... ở khu vực biên giới của tỉnh; tham gia cùng quân và dân đánh thắng kẻ thù xâm lược trên bầu trời miền Bắc.

Đồn Biên phòng Hua Bum đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ anh dũng chiến đấu để bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân. Sự dũng cảm kiên cường chiến đấu của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước là những tấm gương sáng, hiên ngang, quật cường về tinh thần chiến đấu, về lòng quả cảm sẵn sàng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đấu tranh với địch và các loại tội phạm, vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đồn Biên phòng Huy Bum (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu). Ảnh: Tuấn Linh.

Những chiến công, thành tích đó đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP tỉnh Lai Châu, truyền thống cách mạng của Đảng bộ, truyền thống yêu nước của Nhân dân các dân tộc huyện Nậm Nhùn, Mường Tè nói riêng và đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu nói chung.

Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, Đồn Biên phòng Hua Bum tiếp tục đoàn kết, thống nhất, kề vai, sát cánh cùng với Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tạo dựng mối quan hệ, tốt đẹp giữa các lực lượng hai bên biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Bên cạnh đó, đơn vị đã làm tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nậm Nhùn và trực tiếp triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, vận động quần chúng xây dựng vùng biên giới vững mạnh, với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng phù hợp.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Chính ủy BĐBP tỉnh Lai Châu phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Tuấn Linh.

Với trách nhiệm cao cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thực sự coi "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt"; "Tất cả vì chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vì hạnh phúc của Nhân dân", tích cực tham mưu cho các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình đề án, dự án; ổn định dân cư ở khu vực biên giới; dạy học xóa mù chữ, vận động trẻ em trong độ tuổi đến trường, thực hiện tốt chương trình "Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn Biên phòng"; Đề án cán bộ, chiến sĩ quân đội "nâng bước em tới trường"; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn Nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm ma túy ở khu vực biên giới. Và gần đây nhất các đồng chí đã nêu gương sáng trong trong cuộc chiến thầm lặng trong phòng chống dịch Covid-19...

Ông Mùa A Trừ - Bí thư Huyện ủy Nậm Nhùn chúc mừng Đồn Biên phòng Hua Bum. Ảnh: Tuấn Linh.

Nhờ đó mà các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã và đang được hiện thực hoá, đời sống vật chất, tinh thần mọi mặt của Nhân dân khu vực biên giới được nâng lên. Qua đó thể hiện đầy đủ những phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ". Cán bộ, chiến sĩ thực sự là nòng cốt, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Xuyên suốt chiều dài 50 năm qua, có thể nói rằng, dấu ấn của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum là hết sức sâu sắc và đẹp đẽ, thể hiện sự kiên cường, anh dũng, không quản ngại trước mọi khó khăn, thử thách cả trong chiến đấu và trong thời bình, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng tin cậy, sắc bén của Đảng và Nhà nước

Ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trên chặng đường dài 50 năm của Đồn Biên phòng Hua Bum, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy BĐBP tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực biên giới quốc gia, nhất là Nghị quyết số 33 - NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia"; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia; tham mưu, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia "từ sớm", "từ xa"; kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan, duy trì bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng Đồn Biên phòng Hua Bum. Ảnh: Tuấn Linh.



Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Nậm Nhùn và cấp ủy chính quyền địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội gắn củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố tiềm lực biên phòng vững mạnh, xây dựng "Thế trận lòng dân", "Nền Biên phòng toàn dân" vững chắc; nâng cao năng lực tác chiến hiệp đồng trong khu vực phòng thủ huyện. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xóa đói giảm nghèo, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở địa bàn phụ trách.

Nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Tăng cường và giữ vững quan hệ hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển kinh tế - xã hội; Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình dự án đầu tư phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện và các xã biên giới; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận "Biên giới lòng dân", tăng cường đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quân – dân.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tặng bức trướng cho Đồn Biên phòng Hua Bum. Ảnh: Tuấn Linh.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồn biên phòng Hua Bum quản lý đoàn biên giới dài 24,671 km gồm 07 mốc quốc gia, trong đó có 4 mốc chính; 3 mốc phụ là; biên giới tiếp giáp với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Địa bàn biên giới gồm 3 xã: Nậm Ban, Trung Chải, Hua Bum với diện tích tự nhiên 46,590ha, 18 bản, dân số 1.066 hộ/5.521 khẩu; gồm 4 dân tộc sinh sống là Dao, Mông, Mảng, Hà Nhì; có 4 bản giáp biên là: Pa Cheo, Nậm Nghẹ, Pa Pảng, Trung Chải 2).