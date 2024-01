Với nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, có tính đột phá, sau 20 năm thành lập tỉnh Lai Châu, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi đây đã có những đổi thay tích cực, các công trình điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư; thu nhập của người dân từng bước tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Với nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, có tính đột phá, sau 20 năm thành lập tỉnh Lai Châu, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc Lai Châu có những đổi thay tích cực. Ảnh: Tuấn Hùng

Kinh tế phát triển mạnh, đời sống người dân khấm khá



Ngày mới chia tách và thành lập, Lai Châu là tỉnh đặc biệt khó khăn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn nhiều bấp bênh do xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp; quy mô nền kinh tế nhỏ bé, sản xuất chậm phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém; thu ngân sách trên địa bàn chưa đạt 2% so với thời điểm hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm trên 60%).

Hệ thống điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư, giúp người dân nâng cao đời sống. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong điều kiện đó, một mặt tỉnh Lai Châu tập trung chỉ đạo củng có, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, thu hút mạnh mẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến công tác tại tỉnh, thành lập tổ chức, bộ máy, quan tâm đào tạo, bối dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ cấp cơ sở.

Mặt khác, tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế để xóa đói, giảm nghèo; thu hút nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường, trạm viễn thông; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào những lĩnh vực lợi thế của tỉnh; chăm lo công tác quy hoạch đâp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững cả về trước mắt và lâu dài.

Sau 20 chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu, hệ thống trường lớp học được quan tâm đầu tư, đến cuối năm 2023 có trên 60% trường đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Tuấn Hùng

Sau gần 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, Lai Châu đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng và tự hào. Kinh tế tăng trưởng ở mức khá cao, bình quân khoảng 9,6%/năm; chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành Nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp và dịch vụ; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2023 đạt hơn 47 triệu đồng, tăng hơn 18 lần so với năm 2004.

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới. Đã hình thành 3.859 ha lúa hàng hóa tập trung, 9.811 ha chè; 1.666 ha cây ăn quả các loại; 3.594 ha mắc ca; 4.433 ha quế; 12.944 ha cây cao su; 11.053 ha dược liệu; trong đó có 35 ha sâm Lai Châu. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2023 đạt trên 52,3%, tăng 17,3% so với năm 2024. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả với 39 xã đạt chuẩn, bình quân 13,6 tiêu chí/xã.

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 92,8 lần so với năm 2004, đến nay có 48 công trình phát điện, công suất 2.375,55MW, dự kiến hết tháng 12/2023 có thêm 3 công trình hoàn thành gồm: Nậm Mít Luông, Nậm Xí Lùng 2, Nậm Cấu 1, nâng tổng số công trình phát điện lên 51 công trình với tổng công suất 2.424,35MW. Từng bước hình thành và phát triển công nghiệp chế biến, trọng tâm là chế biến nông, lâm, thủy sản với 26 doanh nghiệp, hợp tác xã và 80 hộ cá thể. Các khu, cụm công nghiệp được quan tâm quy hoạch và xây dựng....

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 tăng 21,7 lần so với năm 2004, tổng lượt khách du lịch đến Lai Châu đạt hơn 1 triệu lượt người, tăng gấp 30,7 lần so với năm 2004. Dịch vụ vận tải, bưu chính, viên thông, tài chính ngân hàng tiếp tục phát triển. Nam 2023, thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.086 tỷ đồng, tăng 56 lần so với năm 2004.

Cây chè được phát triển mạnh mẽ, đã và đang trở thành cây trồng cho thu nhập ổn định. Ảnh: Tuấn Hùng

Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông kết nối vùng, hạ tầng nông thôn và hạ tầng sản xuất; các tuyến quốc lộ, đường tỉnh đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn từ cấp IV, cấp VI miền núi; 100% xã có đường ôtô đến trung tâm được cứng hóa; 98,6% thôn, bản có đường ôtô hoặc xe máy đi lại thuận lợi; 100% xa, phuong, thi trấn và 96,5% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 90% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ trường học được xây dựng kiên cố đạt 99,7%... Hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp theo quy hoạch, tỷ lệ đô thị hóa đạt 17,7%.

Triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hệ thống trường lớp học được quan tâm đầu tư, ước cuối năm 2023 có 61,9% trường đạt chuẩn quốc gia, tăng gần 60% so với năm 2004. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được cùng có, ước đến hết năm 2023, đạt 13 bác sỹ/vạn dân, tăng 10 bác sỹ/vạn dân so với năm 2004. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kip thời, hiệu quả. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được triển khai tích cực, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,3%, tăng 51,8% so với năm 2004. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến hết năm 2023, toàn tỉnh còn khoảng 24,63%.

Hệ thống y tế được quan tâm đầu tư, người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở. Ảnh: Tuấn Hùng

Khắc sâu lời Bác Hồ căn dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức, với quyết tâm cao, xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phốn vinh, hạnh phúc.