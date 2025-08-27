Điều gì xảy ra với cơ thể khi thường xuyên uống trà táo đỏ kỷ tử

Hai loại quả này đều vị ngọt, tính bình, thường dùng làm chế biến thành các món trà, chè, nấu canh hay hầm, nấu cháo để bồi bổ cơ thể. Theo Sohu, kiên trì uống trà táo đỏ kỷ tử thường xuyên cơ thể bạn sẽ có những thay đổi dưới đây.

Trà táo đỏ kỷ tử là thức uống tốt cho sức khoẻ được nhiều người yêu thích (Ảnh: Sohu)

Tươi trẻ, rạng rỡ

Táo đỏ và kỷ tử đều rất giàu vitamin, đặc biệt táo đỏ chứa nhiều vitamin C và được mệnh danh là “kho báu vitamin tự nhiên”. Hàm lượng vitamin A trong kỷ tử rất cao, giúp chống oxy hóa rất mạnh.

Uống trà táo đỏ kỷ tử có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, giảm quá trình oxy hóa tế bào của con người và trì hoãn sự lão hóa, giúp bạn trẻ hơn. Nghiên cứu hiện đại cho thấy, kỷ tử cũng có tác dụng hạ đường huyết, chống gan nhiễm mỡ và có thể chống xơ vữa động mạch.

Ngủ ngon

Táo đỏ có chứa polysaccharide giúp an thần, giảm bớt vấn đề mất ngủ hiệu quả. Thường xuyên uống trà táo đỏ kỷ tử có thể cải thiện hệ thần kinh của cơ thể, có tác dụng tốt trong việc làm giảm các triệu chứng như trầm cảm, lo lắng và tâm trạng tồi tệ.

Cải thiện chức năng gan

Gan là cơ quan quan trọng trong cơ thể, giúp đào thải độc tố, vì vậy việc chăm sóc gan là rất quan trọng. Các chất trong kỷ tử có thể sửa chữa các tế bào gan bị tổn thương, cải thiện chức năng sinh lý, hỗ trợ trong quá trình tái tạo một số tế bào gan, từ đó bảo vệ và nuôi dưỡng gan.

Theo kết quả của nhiều nghiên cứu, táo đỏ chứa hàm lượng Vitamin C cao và có chức năng giúp bảo vệ gan. Trong táo đỏ khô chứa các flavonoid với vai trò quan trọng chống oxy hóa, chống gốc tự do và ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Ngoài ra, quả kỷ tử cũng hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ. Lý do, trong loại quả này chứa betaine, giúp ức chế sự lắng đọng chất béo trong tế bào gan, ngăn ngừa rối loạn chức năng gan do carbon tetrachloride gây ra.

Lá lách và dạ dày khỏe mạnh hơn

Trà táo đỏ và kỷ tử tác dụng bồi bổ lá lách và dạ dày rất tốt. Đối với một số người lá lách và dạ dày yếu, thường xuyên bị tiêu chảy, mệt mỏi, uống một tách trà táo đỏ và kỷ tử có thể bổ sung khí huyết, tăng cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa.

Các chất dinh dưỡng có trong táo đỏ như protein, đường, axit hữu cơ, vitamin A, vitamin C, các nguyên tố vi lượng và axit amin khác, giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

Bổ khí huyết

Hàm lượng vitamin A, B, C dồi dào cùng sắt, kẽm và selen trong hai loại quả này giúp tăng cường chức năng tái tạo máu, dưỡng huyết. Vì vậy, nếu bạn gặp tình trạng hoa mắt chóng mặt do thiếu máu, bạn hãy thường xuyên uống loại trà bổ dưỡng này. Loại trà này cũng giúp làn da của bạn trông tươi sáng và hồng hào hơn.



