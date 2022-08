Trước đó, thực hiện Chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An; Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung tham mưu, chuẩn bị và hoàn thành các nội dung diễn tập, nhất là tổ chức thực binh xử lý tình huống. (ảnh: CANA).