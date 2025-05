Điện Biên: Thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Với 45/45 đại biểu dự kỳ họp 20 biểu quyết nhất trí, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã thông qua Nghị quyết Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, từ 129 xã, phường, thị trấn (hiện nay) còn 45 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 42 xã, 3 phường).

Thành lập xã Mường Nhé trên cơ sở nhập xã Mường Nhé, xã Nậm Vì và xã Chung Chải. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Mường Nhé dự kiến tại trụ sở Huyện ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mường Nhé hiện nay.

HĐND tỉnh Điện Biên thảo luận thông qua các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thành lập xã Sín Thầu trên cơ sở nhập xã Sín Thầu, xã Sen Thượng và xã Leng Su Sìn. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Sín Thầu dự kiến tại trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Leng Su Sìn hiện nay.

Thành lập xã Mường Toong trên cơ sở nhập xã Mường Toong và xã Huổi Lếch. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Mường Toong dự kiến tại trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mường Toong hiện nay.

Thành lập xã Nậm Kè trên cơ sở nhập xã Nậm Kè và xã Pá Mỳ. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Nậm Kè dự kiến tại trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Nậm Kè hiện nay.

Thành lập xã Quảng Lâm trên cơ sở nhập xã Quảng Lâm và xã Na Cô Sa. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Quảng Lâm dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Quảng Lâm hiện nay.

Thành lập xã Nà Hỳ trên cơ sở nhập xã Nà Hỳ, xã Nà Khoa, xã Nậm Nhừ và xã Nậm Chua. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Nà Hỳ dự kiến tại toàn bộ trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Nậm Pồ hiện nay.

Thành lập xã Mường Chà trên cơ sở nhập xã Chà Cang, xã Chà Nưa, xã Nậm Tin và xã Pa Tần. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Mường Chà dự kiến tại trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Chà Cang hiện nay.

Thành lập xã Nà Bủng trên cơ sở nhập xã Nà Bủng và xã Vàng Đán. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Nà Bủng dự kiến tại trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Vàng Đán hiện nay.

Thành lập xã Chà Tở trên cơ sở nhập xã Chà Tở và xã Nậm Khăn. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Chà Tở dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Chà Tở hiện nay.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho ý kiến sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp xã.

Thành lập xã Si Pa Phìn trên cơ sở nhập xã Si Pa Phìn và xã Phìn Hồ. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Si Pa Phìn dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Si Pa Phìn hiện nay.

Thành lập phường Mường Lay trên cơ sở nhập phường Sông Đà, phường Na Lay, xã Lay Nưa và xã Sá Tổng. Nơi đặt trụ sở làm việc của phường Mường Lay dự kiến tại toàn bộ trụ sở Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Mường Lay hiện nay.

Thành lập xã Na Sang trên cơ sở nhập xã Na Sang, xã Ma Thì Hồ, xã Sa Lông và thị trấn Mường Chà. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Na Sang dự kiến tại toàn bộ trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Mường Chà.

Thành lập xã Mường Tùng trên cơ sở nhập xã Mường Tùng và xã Huổi Lèng. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Mường Tùng dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mường Tùng hiện nay.

Thành lập xã Pa Ham trên cơ sở nhập xã Pa Ham và xã Hừa Ngài. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Pa Ham dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Pa Ham.

Thành lập xã Nậm Nèn trên cơ sở nhập xã Nậm Nèn và xã Huổi MíNơi đặt trụ sở làm việc của xã Nậm Nèn dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Nậm Nèn hiện nay.

Thành lập xã Mường Pồn trên cơ sở nhập xã Mường Pồn và xã Mường Mươn. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Mường Pồn dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mường Mươn hiện nay.

Thành lập xã Tủa Chùa trên cơ sở nhập xã Mường Báng, xã Nà Tòng và thị trấn Tủa Chùa. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Tủa Chùa dự kiến tại Toàn bộ trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Tủa Chùa hiện nay.

Thành lập xã Sín Chải trên cơ sở nhập xã Sín Chải, xã Tả Sìn Thàng và xã Lao Xả Phình. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Sín Chải dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Tả Sìn Thàng hiện nay.

Thành lập xã Sính Phình trên cơ sở nhập xã Trung Thu, xã Tả Phìn và xã Sính Phình. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Sính Phình dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Sính Phình hiện nay.

Thành lập xã Tủa Thàng trên cơ sở nhập xã Tủa Thàng và xã Huổi Só. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Tủa Thàng dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Huổi Só hiện nay.

Thành lập xã Sáng Nhè trên cơ sở nhập xã Xá Nhè, xã Mường Đun và xã Phình Sánh. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Sáng Nhè dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Xá Nhè hiện nay.

Thành lập xã Tuần Giáo trên cơ sở nhập xã Quài Cang, xã Quài Nưa và thị trấn Tuần Giáo. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Tuần Giáo dự kiến tại Toàn bộ trụ sở Huyện ủy; HĐND và UBND huyện Tuần Giáo hiện nay.

Thành lập xã Quài Tở trên cơ sở nhập xã Tỏa Tình, xã Quài Tở và xã Tênh Phông. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Quài Tở dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Quài Tở hiện nay.

Thành lập xã Mường Mùn trên cơ sở nhập xã Mùn Chung, xã Mường Mùn và xã Pú Xi. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Mường Mùn dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mường Mùn hiện nay.

Thành lập xã Pú Nhung trên cơ sở nhập xã Pú Nhung, xã Rạng Đông và xã Ta Ma. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Pú Nhung dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Rạng Đông hiện nay.

Thành lập xã Chiềng Sinh trên cơ sở nhập xã Chiềng Sinh, xã Nà Sáy, xã Mường Thín và xã Mường Khong. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Chiềng Sinh dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Nà Sáy hiện nay.

Thành lập xã Mường Ảng trên cơ sở nhập xã Ẳng Nưa, xã Ẳng Cang và thị trấn Mường Ảng. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Mường Ảng dự kiến tại toàn bộ trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Mường Ảng hiện nay.

Thành lập xã Nà Tấu trên cơ sở nhập xã Nà Tấu, xã Mường Đăng và xã Ngối Cáy. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Nà Tấu dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Nà Tấu.

Thành lập xã Búng Lao trên cơ sở nhập xã Búng Lao, xã Chiềng Đông và xã Ẳng Tở. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Búng Lao dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Búng Lao hiện nay.

Thành lập xã Mường Lạn trên cơ sở nhập xã Mường Lạn, xã Nặm Lịch và xã Xuân Lao. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Mường Lạn dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mường Lạn hiện nay.

Thành lập xã Mường Phăng trên cơ sở nhập xã Mường Phăng, xã Nà Nhạn và xã Pá Khoang. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Mường Phăng dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mường Phăng hiện nay.

Thành lập phường Điện Biên Phủ trên cơ sở nhập phường Him Lam, phường Tân Thanh, phường Mường Thanh, phường Thanh Bình, phường Thanh Trường và xã Thanh Minh. Nơi đặt trụ sở làm việc của phường Điện Biên Phủ dự kiến tại trụ sở Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Điện Biên Phủ hiện nay.

Thành lập phường Mường Thanh trên cơ sở nhập phường Noong Bua, phường Nam Thanh và xã Thanh Xương. Nơi đặt trụ sở làm việc của phường Mường Thanh dự kiến tại trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Điện Biên hiện nay.

Ông Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh.

Thành lập xã Thanh Nưa trên cơ sở nhập xã Thanh Nưa, xã Hua Thanh, xã Thanh Luông, xã Thanh Hưng và xã Thanh Chăn. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Thanh Nưa dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Thanh Luông hiện nay.

Thành lập xã Thanh An trên cơ sở nhập xã Thanh An, xã Noong Hẹt và xã Sam Mứn. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Thanh An dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Noong Hẹt hiện nay.

Thành lập xã Thanh Yên trên cơ sở nhập xã Noong Luống, xã Pa Thơm và xã Thanh Yên. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Thanh Yên dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Noong Luống hiện nay.

Thành lập xã Sam Mứn trên cơ sở nhập xã Pom Lót và xã Na Ư. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Sam Mứn dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Pom Lót hiện nay.

Thành lập xã Núa Ngam trên cơ sở nhập xã Núa Ngam, xã Hẹ Muông và xã Na Tông. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Núa Ngam dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Núa Ngam hiện nay.

Thành lập xã Mường Nhà trên cơ sở nhập xã Mường Nhà, xã Mường Lói và xã Phu Luông. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Mường Nhà dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phu Luông hiện nay.

Thành lập xã Na Son trên cơ sở nhập xã Na Son, xã Keo Lôm và thị trấn Điện Biên Đông. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Na Son dự kiến tại trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Điện Biên Đông hiện nay.

Thành lập xã Xa Dung trên cơ sở nhập xã Xa Dung và xã Phì Nhừ. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Xa Dung dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phì Nhừ hiện nay.

Thành lập xã Pu Nhi trên cơ sở nhập xã Pu Nhi và xã Nong U. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Pu Nhi dự kiến tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Pu Nhi hiện nay.

Thành lập xã Mường Luân trên cơ sở nhập xã Mường Luân, xã Chiềng Sơ và xã Luân Giói. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Mường Luân dự kiến tại dự kiến Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mường Luân hiện nay.

Thành lập xã Tìa Dình trên cơ sở nhập xã Tìa Dình và xã Háng Lìa. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Tìa Dình dự kiến Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Háng Lìa hiện nay.

Thành lập xã Phình Giàng trên cơ sở nhập xã Phình Giàng và xã Pú Hồng. Nơi đặt trụ sở làm việc của xã Phình Giàng dự kiến Trụ sở HĐND và UBND xã Phình Giàng hiện nay.

Như vậy sau sắp xếp thì Sín Thầu là xã có diện tích tự nhiên lớn nhất trong tỉnh Điện Biên với 516,42km2; tiếp theo là xã Mường Nhé có diện tích tự nhiên là 489,47km2 ; xã Mường Nhà có diện tích tự nhiên 463,00km2; xã Mường Chà có diện tích tự nhiên là 462,28km2. Phường Mường Thanh là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên nhỏ nhất trong tỉnh Điện Biên với 27,56km2.

HĐND tỉnh Điện Biên giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.