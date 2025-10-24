Điện Biên: Khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế bệnh lỵ tại xã biên giới Nậm Kè

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Mường Nhé, ca bệnh lỵ đầu tiên ở Nậm Kè được ghi nhận vào ngày 8/10/2025, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè.

Đến 17 giờ ngày 23/10, đã ghi nhận 102 trường hợp mắc bệnh; trong đó 1 trường hợp đã tử vong. Các trường hợp mắc bệnh chủ yếu là học sinh các trường Tiểu học (6 ca), Trường Trung học cơ sở 78 ca và tại cộng đồng 5 ca (gồm người dân tại các bản Chuyên Gia 1, Huổi Hốc, Huổi Khon, Chuyên Gia 2, Huổi Hẹt).



Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Mường Nhé. Ảnh CDC Điện Biên cung cấp.

Trong số các trường hợp mắc bệnh, có 43 trường hợp đã được điều trị khỏi; 58 trường hợp đang được theo dõi, điều trị.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè, cho biết: Ngay khi ghi nhận có trường hợp mắc bệnh lỵ trên địa bàn, xã đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh với yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm chủ động "4 tại chỗ", chủ động các nguồn lực để chống dịch. Hiện tại, xã đã bố trí 2 khu cách ly, điều trị đặt tại Trường THCS (10 phòng, 50 giường) và Trạm Kiểm lâm địa bàn (gồm 3 phòng, 30 giường).

Trong thời gian cao điểm khoanh vùng, phòng chống dịch, xã đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn cho học sinh ăn, ở tại trường; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh các biện pháp phòng bệnh.

Hiện tại, xã Nậm Kè đã thành lập tổ tuyên truyền phòng bệnh tại 21 bản; cử cán bộ, công chức, dân quân, Công an, Biên phòng tham gia cùng lực lượng y tế, bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế Mường Nhé, Trạm Y tế thực hiện rà soát, đảm bảo dinh dưỡng cho các khu cách ly (bố trí 3 bữa ăn hàng ngày), đảm bảo an ninh trật tự (trực ngày/đêm theo ca), vận chuyển thiết bị các khu cách ly…

Tại các bản, bố trí cán bộ trực mỗi bản 1 người để cùng với y tế bản tuyên truyền, giám sát, kịp thời khám bệnh cho người dân.

Ông Vừ A Bằng đề nghị Trung tâm Y tế Mường Nhé cần chủ động tham mưu cho Sở Y tế các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; đặc biệt là biện pháp ứng phó đảm bảo dịch bệnh không diễn biến phức tạp hơn. Ảnh CDC Điện Biên cung cấp

Ghi nhận sự chủ động của xã Nậm Kè và ngành Y tế đã sớm triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế bệnh lỵ ở Nậm Kè, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đồng thời chia sẻ khó khăn với Trung tâm Y tế Mường Nhé. Ông Vừ A Bằng đề nghị, Trung tâm cần chủ động tham mưu cho Sở Y tế các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; đặc biệt là biện pháp ứng phó đảm bảo dịch bệnh không diễn biến phức tạp hơn.

Ông Vừ A Bằng, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã Nậm Kè và các đơn vị chuyên môn phải rà soát lại nguồn nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư hóa chất đảm bảo các điều kiện đáp ứng công tác phòng chống bệnh lỵ tại xã Nậm Kè với phương châm 4 tại chỗ; tổ chức hiệu quả công tác phân luồng để vừa đảm bảo hoạt động thu dung, điều trị bệnh nhân mắc lỵ, vừa bình thường hóa các hoạt động y tế trên địa bàn.

Chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng tăng cường phối hợp đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nước sạch; tăng cường công tác truyền thông, thông tin, vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế số ca mắc và tử vong do dịch bệnh, đặc biệt khống chế không để lây lan ra diện rộng.