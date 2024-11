Điện Biên: Đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên

Giáo dục nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên và người lao động trên địa bàn.

Xác định hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm có ý nghĩa xã hội quan trọng, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho đoàn viên, thanh niên và người lao động. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, các sở, ngành, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nhiều buổi truyền thông, tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm và tổ chức các lớp đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và người lao động. Từ đó đã mang lại hiệu quả cho hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 198 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Thu Hường



Ông Mai Hoàng Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên cho biết: 9 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm tư vấn cho 13.311 lượt người. Cụ thể, tổ chức 05 hội chợ việc làm tại các huyện Mường Chà, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tủa Chùa, Mường Nhé với 50 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút khoảng 2.678 lao động; 27 hội nghị giao dịch việc làm lưu động trên địa bàn các huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ và huyện Tủa Chùa cho 1.805 lao động; 01 hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 31 sinh viên trường Cao đẳng Y tế Điện Biên; 01 buổi tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp cho 43 đoàn viên, thanh niên tại làng trẻ SOS tỉnh Điện Biên năm 2024. 18 phiên giao dịch việc làm trực tuyến hàng tuần tại Trung tâm và 03 văn phòng đại diện các huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Điện Biên Đông, kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho đối tượng là lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động chưa có việc làm, sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh cho 514 lượt người; tổ chức cung cấp thông tin về thị trường cho 3.405 học sinh khối 12 sắp tốt nghiệp ra trường tại 13 trường THPT, phổ thông Dân tộc nội trú THPT trên địa bàn huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Chà và huyện Tuần Giáo.

Đoàn viên thanh niên tìm hiểu thông tin tại Hội chợ việc làm huyện Tủa Chùa. Ảnh: Minh Thảo

Phối hợp với Huyện Đoàn, Hội phụ nữ, Phòng Lao động - TBXH các huyện tổ chức 50 phiên giao dịch việc làm lưu động tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, học nghề và chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 2.708 lao động trên địa bàn các huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Ảng, Mường Nhé và Tủa Chùa, Nậm Pồ, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ. Phối hợp với Phòng Lao động – TBXH thành phố Điện Biên Phủ tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ cho 640 cán bộ cấp xã, trưởng phố, bản và người lao động.

Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Công an tỉnh Điện Biên tổ chức 01 hội nghị tư vấn tuyên truyền, giới thiệu việc làm, học nghề cho 240 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân chuẩn bị xuất ngũ trở về địa phương. Phối hợp với Trung đoàn Bộ binh 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) tổ chức 01 hội nghị tư vấn tuyên truyền, giới thiệu việc làm, học nghề cho 300 chiến sĩ bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự chuẩn bị xuất ngũ trở về địa phương. Tư vấn trực tiếp tại Trung tâm, qua số điện thoại của phòng chuyên môn và các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo) do Trung tâm quản lý cho 2.883 lượt người.

9 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm tư vấn cho 13.311 lượt người. Ảnh: Minh Thảo

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thực hiện khảo sát 329 lượt đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động với 10.947 lượt thông tin tuyển dụng trong và ngoài nước. Trong đó thu thập và xử lý 9.353 lượt thông tin tuyển dụng trong nước của 297 lượt doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh; thu thập và xử lý 1.594 thông tin xuất khẩu lao động đi làm việc tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,… của 32 lượt doanh nghiệp, đơn vị. Giới thiệu việc làm cho 1.064 lao động đến các công ty doanh nghiệp, đã có 593 lao động được nhận vào làm việc, trong đó 278 lao động làm việc trong tỉnh, 303 lao động làm việc ngoài tỉnh, 12 lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc.

Có thể nói, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, được sở, ngành các cấp và Đoàn Thanh niên quan tâm triển khai, cụ thể hóa thông qua chương trình công tác, kế hoạch với nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả.