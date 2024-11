Điện Biên: Thường xuyên chăm lo làm tốt công tác người có công với cách mạng

Chăm lo làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và đã chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Điện Biên đã tập trung thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, các Thông tư liên tịch của các Bộ, ngành Trung ương.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng quà ông Lò Văn Lả, bố liệt sĩ Lò Văn Pánh (bản Hồng Sạt, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên) nhân ngày Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ . Ảnh: Báo Điện Biên Phủ.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người có công và gia đình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. 100% đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đều được tặng quà nhân dịp lễ, Tết, ngày 27/7.

Tổng kết công tác người có công 9 tháng đầu năm 2024, ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động TB&XH tỉnh Điện Biên cho biết: Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo: Kế hoạch tổ chức các chương trình trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn như: thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trình UBND tỉnh Chương trình tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 03 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước đợt 1 mùa khô năm 2023-2024 tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên ngày 18/12/2023; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh quy tập, an táng 01 hài cốt liệt sĩ Phạm Hồng Anh đưa vào Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao; cất bốc, bàn giao 01 hài cốt liệt sĩ về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình liệt sĩ.

Chủ động triển khai và phối hợp với các địa phương; các cấp, các ngành trên đại bàn tỉnh tổ chức thực hiện, giải quyết các chế độ, chính sách và tổ chức thăm hỏi, động viên người có công, gia đình người có công với cách mạng và thân nhân; nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận quà của Chủ tịch nước, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thăm hỏi, tặng 3.488 suất quà cho gia đình người có công và thân nhân, với số tiền 1.492,76 triệu đồng; nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận quà của Chủ tịch nước, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức thăm hỏi, tặng 5.114 suất quà cho các gia đình chính sách người có công với tổng giá trị là 2.198,358 triệu đồng

Thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với người có công với Cách mạng; chi trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho 1.054 lượt người có công với cách mạng và thân nhân với số tiền trên 2,7 tỷ đồng/tháng; giải quyết các chế độ ưu đãi cho đối tượng người có công10 và trình UBND tỉnh ban hành quyết định mai táng phí cho các đối tượng theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn chúc Tết gia đình ông Vũ Kiệm bộ đội chống Pháp, tại tổ 13, phường Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 -07/5/2024), đã phối hợp với các tập thể, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tiếp nhận hỗ trợ 01 Trường học trên địa bàn xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông với mức hỗ trợ 50.000.000 đồng; cung cấp danh sách và tiếp nhận, tổ chức thăm hỏi, tặng 2.092 suất quà cho các cá nhân với tổng kinh phí 2.881.900.000 đồng12; Tiếp nhận nguồn vận động, ủng hộ từ các đơn vị, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trong

và ngoài tỉnh, kết hợp cùng nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp đã hỗ trợ xây dựng, nâng cấp sửa chữa 137 nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng, gia đình cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh với số tiền 10.180.000.000 đồng.

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.