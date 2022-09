Điện Biên đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực

Chiều 22/9, Ban Chỉ đạo PCTN-TC tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh

Theo đó, trong 3 tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Hội nghị về tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 9/2022. Ảnh: Vinh Duy

Điện Biên dồn lực kết thúc điều tra, đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn

Ban Chỉ đạo phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ kết thúc điều tra, truy tố các bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hiệu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; vụ án "Vi phạm quy định về bổi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại thành phố Điện Biên Phủ"; vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" tại xã Tỏa Tỉnh, huyện Tuần Giáo. Chuyển vụ việc vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước tại Công ty Cổ phần Giống Lâm nghiệp Trung ương Chi nhánh Điện Biên và Hợp tác xã Him Lam – thành phố Điện Biên Phủ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, công chức thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phát hiện, khởi tố mới 7 vụ, 9 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế và chức vụ. Ảnh: Vinh Duy

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phát hiện, khởi tố mới 7 vụ, 9 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế và chức vụ, trong đó có 4 vụ, 5 bị can phạm tội tham nhũng. Số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được phát hiện và chỉ đạo xử lý nghiêm, triệt để để thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát. Việc xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đạt được hiệu quả cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết các vụ việc, vụ án theo quy định.