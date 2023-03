Điện Biên: Đảm bảo du khách có những bữa ăn ngon khi tham gia Lễ hội Hoa ban

Để tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách, góp phần tạo nên thành công của Lễ hội, Ngày hội, Ban tổ chức cùng các cơ quan chức năng. Sở Y tế Điện Biên đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước trong và sau khi diễn ra lễ hội.

Nhà hàng Dê 79, tổ dân phố 1, phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ là một trong những địa chỉ được du khách, người dân trên địa bàn lựa chọn làm địa điểm tiếp đón người thân, bạn bè trong những ngày diễn ra Lễ hội Hoa Ban 2023. Anh Nguyễn Văn Điệp, chủ nhà hàng Dê 79 cho biết: Nhà hàng luôn đặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Đặc biệt trong khâu lựa chọn thực phẩm, chọn những con dê béo, khỏe, có nguồn gốc rõ ràng; chỉ sử dụng thịt trong ngày, không để qua đêm để đảm bảo thịt tươi ngon. Các dịp lễ hội, thường lượng khách của nhà hàng tăng khoảng 70%.

Cán bộ Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Điện Biên kiểm tra mẫu thực phẩm tại nhà hàng Dê 79.

Để phục vụ những món ăn ngon và hấp dẫn thực khách, tất cả các nhà hàng trên địa bàn Thành phố ĐIện Biên Phủ luôn chú trọng việc sơ chế và loại bỏ những loại thực phẩm kém chất lượng để món ăn được tươi ngon nhất. Việc sử dụng các gia vị, phụ gia cũng được đảm bảo, đặc biệt là ưu tiên sử dụng các nguyên liệu tự nhiên nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo không có các chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Bên cạnh đó, các nhà hàng còn yêu cầu nhân viên phục vụ chú ý việc vệ sinh các dụng cụ chế biến thực phẩm, bát đĩa phục vụ thực khách, đảm bảo sạch sẽ, tiệt trùng, không để xảy ra sơ suất đáng tiếc khi du khách đến với nhà hàng.

Tại Khách sạn A1, phường Mường Thanh, không chỉ phục vụ việc ngủ nghỉ, đơn vị còn kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du khách trong những ngày lưu trú. Chị Đỗ Thị Hưng, quản lý khách sạn A1 cho biết: Ngoài việc đảm bảo phòng nghỉ luôn ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ khách sạn luôn quan tâm đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Khách sạn chủ yếu phục vụ ăn sáng (phở) và các món lẩu theo nhu cầu của du khách. Công tác lựa chọn thực phẩm, được khách sạn ký kết hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm, có nguồn gốc thực phẩm rõ ràng, đảm bảo theo quy định. Chỉ sử dụng thực phẩm được đóng gói sẵn có tem nhãn đầy đủ, còn hạn sử dụng; thực phẩm sống đảm bảo tươi, sống và được bảo quản trong thiết bị lạnh...

Kiểm tra mẫu thực phẩm tại bếp ăn Khách sạn A1

Để đảm bảo sức khỏe cho đoàn đại biểu, vận động viên, du khách và nhân dân trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII. Ngành Y tế Điện Biên đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Thực hiện đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng khách sạn phục vụ trong thời gian diễn ra lễ hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Ông Hoàng Xuân Chiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Điện Biên cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế, đơn vị đã xây dựng kế hoạch giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh lần thứ VII. Thành lập 2 tổ giám sát (mỗi tổ gồm 3 thành viên) việc chấp hành các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố (thuộc chi cục quản lý). Thời gian giám sát từ ngày 7 - 10/3. Nội dung giám sát chủ yếu về các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như: Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người. Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

Cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện test nhanh methanol trong rượu tại bếp ăn Khách sạn A1.

Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm được cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm thực ba bước: lưu mẫu thức ăn, nước sạch dùng trong chế biến. Lấy mẫu kiểm tra test nhanh đối với thực phẩm và dụng cụ chứa đựng thực phẩm. Các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; danh sách xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và giấy khám sức khỏe của người phụ trách, người trực tiếp tham gia chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.