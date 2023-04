Điện Biên: Đại biểu hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh – huyện trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ họp. Phát huy tốt vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp trong quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Sáng nay (14/4), Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết: Sau gần hai năm hoạt động của nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh thấy rằng, các kỳ họp hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh - huyện được tổ chức đúng luật, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy trí tuệ tập thể và dân chủ trong quá trình xem xét, quyết định các nội dung quan trọng của địa phương. Công tác tổ chức kỳ họp tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; các nghị quyết do hội đồng nhân dân các cấp thông qua đã thể chế hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở quan trọng trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Các đại biểu HĐND 2 cấp thảo luận, trao đổi kinh nghiệm.

Tuy nhiên, việc tổ chức kỳ họp ở một số địa phương vừa qua chưa được cải tiến, chậm đổi mới, thời gian trình bày báo cáo còn dài, việc trình bày tờ trình, dự thảo Nghị quyết chưa khoa học… Hình thức tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng và các tổ đại biểu chưa đa dạng; kiến nghị của cử tri và nhân dân đối với một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, chưa nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Việc theo dõi đôn đốc giải quyết các kiến nghị, kết luận sau giám sát chưa được thường xuyên …

Làm rõ các hạn chế trên; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ họp; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp, tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; vai trò điều hòa, phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân với các ban Hội đồng nhân dân trong chuẩn bị và tổ chức kỳ họp. Một số kinh nghiệm trong điều hành phiên họp của Chủ tọa kỳ họp, nhất là phiên thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ họp của hội đồng nhân dân.