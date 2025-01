Điện Biên: Công bố dịch bệnh sởi quy mô cấp xã tại Pú Xi

Căn cứ quy định điều kiện công bố dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - Lê Thành Đô vừa ký, ban hành quyết định công bố dịch bệnh sởi tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết: "Trước tình hình dịch sởi có diễn biến phức tạp tại huyện Tuần Giáo, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định công bố dịch sởi quy mô cấp xã tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo". Tại Quyết định số 2383/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô vừa ký, dịch bệnh sởi xảy ra trên địa bàn xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo do vi-rút sởi gây ra thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B; đường lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. Thời gian xảy ra dịch từ ngày 25/12/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Lê Thành Đô vừa ký, ban hành quyết định công bố dịch bệnh sởi tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo. ẢNh VInh Duy.

Để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi tại xã Pú Xi, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu phải thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch thường xuyên khai báo, báo cáo tình hình dịch và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, vào ngày 25/12/2024, trên địa bàn xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo ghi nhận 16 ca mắc bệnh sởi, tập trung chủ yếu tại Trường Mầm non xã Pú Xi, Tiểu học Thẩm Mú, Trường mầm non và tiểu học Hua Mức. Trong 16 trường hợp mắc sởi chỉ có một trẻ có tiền sử tiêm vắc xin sởi; 15 trường hợp chưa được tiêm hoặc tiền sử tiêm chủng không rõ ràng.

Qua ra soát lịch sử tiêm chủng của 196 học sinh tại hai điểm trường, Ngành Y tế thấy rằng có 63 trẻ chưa được tiêm vắc xin sởi, sởi-rubela hoặc tiền sử tiêm chủng không rõ ràng. Do đó Sở Y tế Điện Biên dự báo, có thể thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc bệnh sởi mới trên địa bàn xã Pú Xi và có thể lây lan ra một số xã khác trên địa bàn huyện Tuần Giáo và các huyện có địa bàn giáp ranh như: Mường Chà, Mường Ảng. Đặc biệt nguy cơ cao tại các xã có tỷ lệ tiêm chủng thấp, như: Huổi Mí, Nậm Nèn (huyện Mường Chà).

Cán bộ y, bác sỹ Trung tâm Y tế Tuần Giáo, khám, sàng lọc với các bệnh nhân mặc bệnh sởi tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo. Ảnh Vinh Duy.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh sởi tại huyện Tuần Giáo nói riêng, phòng chống bệnh lây lan trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Y tế Điện Biên đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp: Đánh giá nguy cơ bệnh sởi, xác định vùng nguy cơ theo quy mô cấp xã và theo quy mô cấp huyện; tham mưu Sở Y tế đề xuất Bộ Y tế, UBND tỉnh Điện Biên triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống bệnh sởi khi có vắc-xin sởi hoặc sởi-rubella do Trung ương hỗ trợ; tiếp nhận, tổ chức điều trị cho bệnh nhân nặng, hạn chế các biến chứng, tử vong do bệnh sởi khi có các trường hợp từ tuyến dưới chuyển lên và các trường hợp vào khám và điều trị tại bệnh viện… Cử cán bộ hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế không để dịch lây lan rộng và hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong do dịch bệnh sởi.