Đến lượt lúa tươi nhích giá, giao dịch trên thị trường lúa gạo vẫn trầm lắng

Thị trường lúa gạo ngày 6/5: Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận biến động nhẹ, lúa tươi nhích giá

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC) cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá một số loại lúa tươi có xu hướng nhích lên. Cụ thể, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 cùng tăng 200 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 6.100 – 6.300 đồng/kg. Lúa OM 5451 giữ mức 5.600 – 5.700 đồng/kg, trong khi lúa IR 50404 ở mức 5.400 – 5.500 đồng/kg. Lúa OM 34 có giá thấp hơn, dao động từ 5.100 – 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương, tình hình giao dịch có dấu hiệu cải thiện nhưng vẫn chưa sôi động. Ở An Giang, nhu cầu mua bán tăng nhẹ so với tuần trước. Trong khi đó, tại Cần Thơ, nguồn lúa tươi khan hiếm, một số doanh nghiệp chuyển sang tìm mua lúa khô như Đài Thơm 8 và Japonica. Các khu vực như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau hay Tây Ninh ghi nhận nguồn cung hạn chế, giao dịch chậm và giá ít biến động.

Thị trường lúa gạo ngày 6/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận những biến động nhẹ.

Đối với mặt hàng gạo, giá nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục duy trì ổn định. Gạo IR 504 dao động từ 8.600 – 8.700 đồng/kg; gạo CL 555 ở mức 9.000 – 9.200 đồng/kg; gạo OM 18 từ 8.700 – 8.850 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 đạt 9.200 – 9.400 đồng/kg. Một số dòng gạo khác như OM 380 và Sóc Thơm có giá thấp hơn, khoảng 7.500 – 7.600 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 được giao dịch quanh mức 10.750 – 10.900 đồng/kg.

Trên thị trường bán lẻ, giá gạo không có nhiều biến động. Gạo Nàng Nhen tiếp tục là loại có giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm như Hương Lài, Nàng Hoa, gạo Nhật dao động từ 21.000 – 22.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng phổ biến ở mức 16.000 đồng/kg, trong khi gạo thường và Jasmine duy trì trong khoảng 13.000 – 14.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ghi nhận xu hướng đi ngang. Nếp IR 4625 tươi có giá 7.300 – 7.500 đồng/kg, trong khi nếp khô dao động từ 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục giữ ở nhiều mức khác nhau, chịu áp lực cạnh tranh từ các quốc gia cung ứng lớn. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 496 – 500 USD/tấn; gạo 5% tấm từ 490 – 500 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động 335 – 339 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo trên thị trường thế giới có xu hướng thấp hơn. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm ở mức 390 – 394 USD/tấn, gạo 100% tấm từ 369 – 373 USD/tấn. Ở Ấn Độ, mức giá lần lượt là 349 – 353 USD/tấn đối với gạo 5% tấm và 282 – 286 USD/tấn đối với gạo 100% tấm.

Nhìn chung, thị trường lúa gạo ngày 6/5 ghi nhận sự ổn định là chủ đạo, với điểm nhấn là giá lúa tươi tăng nhẹ trong bối cảnh nguồn cung giảm và giao dịch chưa thực sự khởi sắc.

Nguồn cung gạo thế giới đang bị đe dọa...

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), nguồn cung gạo thế giới dự kiến sẽ sụt giảm trong năm nay khi nông dân khắp châu Á cắt giảm diện tích gieo trồng do thiếu hụt phân bón và chi phí nhiên liệu tăng vọt xuất phát từ căng thẳng Trung Đông.

Theo các nhà sản xuất và thương lái, tác động từ chiến sự Trung Đông đang ảnh hưởng trực tiếp đến nông dân tại các quốc gia xuất khẩu chủ lực, đồng thời lan sang cả những nước phụ thuộc vào nhập khẩu như Philippines và Indonesia. Xung đột đã làm đình trệ dòng chảy nhiên liệu và phân bón qua eo biển Hormuz - cửa ngõ huyết mạch kết nối vùng Vịnh với thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, nông dân tại các nước Đông Nam Á, chủ yếu là các hộ sản xuất nhỏ, đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi hiện tượng El Nino được dự báo sẽ mang đến điều kiện thời tiết nóng hơn và khô hạn hơn trong nửa cuối năm.

Tại một số quốc gia, nông dân đã bắt đầu vụ trồng lúa nhưng đang sử dụng ít vật tư đầu vào hơn do giá cả leo thang. Chúng ta sẽ chứng kiến tình trạng nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt hơn trong nửa cuối năm nay và đầu năm tới, chuyên gia kinh tế trưởng của FAO cho biết.

Tác động từ xung đột Trung Đông và hiện tượng El Nino đang khiến thị trường gạo toàn cầu thêm nhiều biến động.

Gạo đóng vai trò then chốt đối với an ninh lương thực toàn cầu. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào, dù nhỏ nhất, cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền tới nhiều quốc gia, đẩy giá cả tăng cao và gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình, đặc biệt với nhóm người tiêu dùng nhạy cảm về giá tại châu Á và châu Phi...

Được biết, xuất khẩu gạo tháng 4 năm 2026 của Việt Nam ước đạt 1,1 triệu tấn với giá trị đạt 492,7 triệu USD.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo đạt 3,3 triệu tấn, kim ngạch đạt 1,57 tỷ USD, giảm 2,3% về khối lượng và giảm 11,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam ước đạt 468,4 USD/tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Philippines là quốc gia tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 48,5%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo sang thị trường này tăng 6,7%.

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc chiếm 15,6% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo sang thị trường tỷ dân này tăng mạnh 44,4%.

Ở chiều ngược lại, dù thị trường Gana chiếm 7% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam, tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước đã giảm 28,7%. Một quốc gia nữa ở châu Phi, đó là Bờ Biển Ngà cũng giảm giảm 59,6% nhập gạo của Việt Nam.