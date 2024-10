Để những tuyến đường an toàn, vì sự bình yên cho nhân dân

Thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường kiểm tra và xử phạt các vi phạm liên quan đến tải trọng và đã đạt được hiệu quả rõ rệt, số lượng xe vi phạm về tải trọng đã giảm đáng kể… Qua đó giúp nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông.

Clip: Cảnh sát giáo thông Lào Cai kiểm tra và xử phạt các vi phạm liên quan đến tải trọng.

Giải pháp thiết thực cho hiệu quả lớn



Nếu ai có dịp quan khán những buổi tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của người tham gia giao thông cùng lực lượng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, sẽ dễ dàng nhận thấy một điều rất đáng mừng, ý thức của người dân và doanh nghiệp khi tham gia giao thông có sự chuyển biến tích cực, vắng hẳn những chuyến xe quá chở quá tải trọng, giảm hẳn người lái xe có nồng độ cồn, các vụ vi phạm giao thông của người dân cũng giảm rõ rệt…

Để có được sự chuyển biến tích cực với những con số quý như "vàng mười" ấy, ngay từ đầu năm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phù hợp với các đặc điểm, tình hình thực tiễn địa bàn, xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường kiểm tra và xử phạt các vi phạm liên quan đến tải trọng và đã đạt được hiệu quả rõ rệt. Ảnh: Nguyễn Hải

Chia sẻ với phóng viên, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật của người tham gia giao thông. Đồng thời phát hiện những tồn tại, bất cập để kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Được biết, lực lượng CSGT tỉnh Lào Cai đã thiết lập các chốt kiểm tra cố định và lưu động. Tập trung xử lý trên các tuyến quốc lộ trọng điểm; tỉnh lộ; các tuyến đường có khả năng có phương tiện vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện hoạt động; địa bàn, khu vực khai thác khoáng sản, mỏ đá, mỏ cát, các trạm trộn bê tông, nhà máy sản xuất gạch, thép,công trình xây dựng,…

Tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24, phát hiện xử lý nghiêm triệt để những hành vi này "không vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ", không để việc cơi nới thành thùng xảy ra trên địa bàn. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ, vận chuyển ma túy, hàng lậu, gian lận thương mại,… Tiếp nhận, xác minh các thông tin vi phạm do nhân dân cung cấp và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã thiết lập các chốt kiểm tra cố định và lưu động; tập trung xử lý trên các tuyến quốc lộ trọng điểm; tỉnh lộ. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng tăng cường phối hợp và kiến nghị Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm soát tải trọng ngay từ nơi đầu nguồn hàng, các điểm tập kết, nơi xếp hàng hóa lên xe ô tô; kiên quyết không kiểm định cho các phương tiện tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thùng xe; không cấp phù hiệu vận tải cho các phương tiện thường xuyên có hành vi vi phạm.

Nâng cao ý thức của lái xe, người dân và doanh nghiệp

Qua câu chuyện với Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai, được biết, để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, từ đầu năm tới nay, một mặt lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt nhiêm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Mặt khác, lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giúp nâng cao ý thức của các lái xe, người dân và doanh nghiệp vận tải về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định về tải trọng; tác hại hậu quả nguy hiểm của nhóm hành vi tham gia giao thông chở hàng hóa quá tải trọng cho phép, quá khổ, cơi nới thành thùng là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và làm hư hỏng hệ thống hạ tầng đường bộ.

Lượng xe lưu thông trên các tuyến đường vượt trọng tải đã giảm rõ rệt. Ảnh: Nguyễn Hải

Thực hiện song song với các giải pháp đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh còn tổ chức cho chủ các doanh nghiệp vận tải, tài xế ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân chủ hàng cam kết không giao hàng hóa quá tải khi xuất kho ở các khu công nghiệp, nhà máy, nơi khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, các cá nhân doanh nghiệp vận tải hàng hóa ký cam kết không chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thùng xe khi tham gia giao thông và theo dõi việc chấp hành cam kết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cam kết để nâng cao tính răn đe, phòng ngừa.

Kể từ khi triển khai các biện pháp này, số lượng xe vi phạm về tải trọng đã giảm đáng kể. Ý thức của người tham gia giao thông, người dân và doanh nghiệp cũng được nâng cao.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, ý thức của người tham gia giao thông, người dân và doanh nghiệp cũng được nâng cao. Ảnh: Nguyễn Hải

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai vui mừng cho hay, tiêu điểm như ngày 12/10 mới đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý xe quá khổ, quá tải trên tuyến quốc lộ 151 đoạn đi qua xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng. Quá trình kiểm tra, không phát hiện trường hợp nào vi phạm giao thông, vi phạm tải trọng.

Các lái xe đều nghiêm túc tuân thủ luật giao thông đường bộ, bảo đám đúng tải trọng theo đăng kiểm. Đây là một điều rất đáng mừng, bởi ý thức của người tham gia giao thông, nhất là các doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn…

"Trong thời gian tới, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm để xây dựng một môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn", Đại tá Phạm Gia Chiến hồ hởi bày tỏ.