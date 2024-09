Công an tỉnh Lào Cai hỗ trợ đưa nhân dân ra khỏi vùng mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã xung kích cứu hộ, cứu nạn, đưa nhân dân ra khỏi các vùng nguy hiểm.

Tính đến tối ngày 9/9, theo thông tin sơ bộ của Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lũ đã làm 17 người chết và 7 người mất tích, 10 người bị thương; trong đó: Tại thị xã Sa Pa đã có 6 người chết và 9 người bị thương, Bắc Hà 6 người chết, Văn Bàn 1 người chết, Bát Xát 7 người mất tích và 1 người bị thương, Si Ma Cai 4 người chết do cơn bão số 3 gây ra).

Đại tá Cao Minh Huyền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: CTV.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, liên tục xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã xung kích tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại thành phố Lào Cai, lũ trên sông Hồng dâng cao đã làm ngập nhiều khu dân cư ở thành phố Lào Cai (các phường Cốc Lếu, Kim Tân, Nam Cường, Bắc Cường, Bắc Lệnh, Bình Minh, Pom Hán, Xuân Tăng, xã Cam Đường, Cốc San, Vạn Hòa...).

Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai kịp thời có mặt tại các điểm ngập lụt để đưa trẻ em đến nơi an toàn. Ảnh: CTV.

Có mặt trực tiếp tại hiện trường, Đại tá Cao Minh Huyền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận các nhà dân để hỗ trợ di chuyển người và tài sản tới nơi tránh trú an toàn; lực lượng Cảnh sát giao thông chốt chặn, căng dây cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại trên các tuyến đường bị ngập sâu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng khác làm bè để đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: CTV.

Cùng với đó, tại các địa phương xảy ra lũ ống, sạt lở đất, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và huy động lực lượng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích; rà soát các hộ thuộc diện phải di dời để đưa đến nơi an toàn.

Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đã thành lập 3 đoàn công tác triển khai hỗ trợ, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại các điểm tránh nạn và lực lượng tham gia cứu hộ.