Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với huyện Bảo Thắng và công ty TNHH Đỉnh Vàng tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Hồ Thị Rom, tại thôn Cầu Xum, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng.

Xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo



Tham dự có Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc công an tỉnh Lào Cai; đồng chí Trần Minh Sáng, Ủ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Thắng; đại diện Công ty TNHH Đỉnh Vàng; cùng cấp ủy chính quyền địa phương.

Đại diện các đơn vị trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hồ Thị Rom. Ảnh: Thanh Nga

Trước khi có ngôi nhà mới, gia đình bà Rom sống trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát. Bản thân bà Rom đã già, không có sức khỏe lao động, hiện phải chăm sóc chồng là người khuyết tật nặng, không thể đi lại được, đời sống khó khăn, không có khả năng năng xây nhà mới.

Cảm thông hoàn cảnh của bà Rom, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau, Công an công an huyện Bảo Thắng và công an tỉnh Lào Cai đã kết nối với công ty TNHH Đỉnh Vàng hỗ trợ gia đình bà Rom xây nhà mới.

Đến nay, với sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thi công và sự đồng hành của Công an huyện Bảo Thắng và Công an tỉnh Lào Cai cùng các mạnh thường quân, căn nhà tình nghĩa đã hoàn thiện và bàn giao cho bà Rom sau hơn 1 tháng xây dựng. Tổng kinh phí xây dựng 140 triệu đồng, trong đó với sự kết nối của Công an tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH Đỉnh Vàng hỗ trợ gia đình bà Rom 90 triệu đồng; Công an huyện huyện Bảo Thắng trao tặng gia đình bà Rom 50 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật, huyện Bảo Thắng trao tặng gia đình bà 5 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bảo Thắng và Công ty TNHH Đỉnh Vàng thăm hỏi, động viên gia đình bà Rom. Ảnh: Thanh Nga

Được nhận nhà tình nghĩa, bà Rom vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn chân thành lãnh đạo, chiến sỹ công an tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Thắng và Công ty TNHH Đỉnh Vàng đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho gia đình để xây dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố, góp phần ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

Xây dựng nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo là hoạt động thường xuyên, thiết thực hướng về cơ sở của Công an tỉnh Lào Cai cũng như Công an huyện Bảo Thắng, nhằm giúp đỡ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2024).