Những năm gần đây, huyện Than Uyên (Lai Châu) đặc biệt quan tâm đầu tư các công trình, dự án nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho các trường học trên địa bàn; trong đó có công trình xây dựng các hạng mục cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) xã Pha Mu.

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công

Công trình xây dựng khối phòng học bộ môn trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pha Mu (Than Uyên, Lai Châu) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường Long.

Công trình xây dựng khối phòng học bộ môn trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pha Mu đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đến công trường xây dựng khối phòng học bộ môn trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pha Mu, chúng tôi chứng kiến cảnh lao động hối hả của công nhân nơi đây. Tiếng máy trộn bê tông nổ chạy xình xịch hòa cùng tiếng gọi nhau í ới của công nhân, tạo nên bầu không khí sôi động trên công trường. Hơn chục công nhân của Công ty TNHH xây dựng và thường mại Trường Long, được chia thành từng tốp nhỏ, đang tất bật đổ bê tông giằng tường hạng mục nhà lớp học.

Công trình xây dựng khối phòng học bộ môn, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pha Mu có quy mô: Nhà lớp học 2 tầng, 4 phòng học, nhà đa năng một tầng và các hạng mục phụ trợ khác. Công trình có tổng mức đầu tư là 5 tỷ đồng.



Trên cương vị chỉ huy trưởng công trình, ngày nào ông Nguyễn Khắc Sáng cũng có mặt tại công trường để hướng dẫn, nhắc nhở nhóm thợ nề thi công các phần việc đúng theo thiết kế. Hôm nay cũng vậy, ông Sáng có mặt từ sớm để chỉ huy công nhân đổ bê tông giằng tường.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên thường xuyên có mặt tại công trường để đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trạo Việt điện tử, ông Nguyễn Khắc Sáng – Chỉ huy trưởng công trình xây dựng xây dựng khối phòng học bộ môn, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pha Mu, cho biết: Tháng 8/2024, Công ty TNHH xây dựng và thường mại Trường Long bắt đầu khởi công xây dựng công trình. Do công trình xa trung tâm huyện, nên việc vận chuyển vật liệu gặp không ít khó khăn. Hơn nữa, công trình được xây dựng trong khuôn viên của nhà trường nên việc tập kết vật liệu để thi công cũng gặp phải khó khăn.



"Khó khăn là vậy, song được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của chủ đầu tư cũng như sự tạo điều kiện của nhà trường, đơn vị đã chủ động tập kết vật liệu, thiết bị máy móc và nhân lực, tổ chức thi công theo thiết kế và hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Đến nay, công trình đã thi công được hơn 55% khối lượng. Hiện, Công ty đang tổ chức cho công nhân đổ giằng tường. Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành công trình sớm nhất có thể" – ông Sáng cho hay.

Công nhân Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường Long thi công giằng tường nhà lớp học. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hoàn thiện cơ sở vật chất cho trường TH&THCS xã Pha Mu

Anh Phan Quốc Lập – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pha Mu, cho biết: Năm học 2024 – 2025, nhà trường có 9 lớp, với tổng số 241 học sinh, trong đó có 86 học sinh bán trú. Những năm qua, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pha Mu gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất. Nhà trường thiếu thốn phòng học bộ môn và sân tập luyện cho học sinh. Để khắc phục tình trạng thiếu thốn phòng học bộ môn, nhà trường phải tổ chức cho học sinh học ghép. Việc tổ chức dạy ghép, học ghép như vậy ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc sắp xếp đồ dùng của các môn học.



"Được sự quan tâm của Nhà nước, nhà trường đang được xây dựng khối phòng học bộ môn, nhà đa năng và một số hạng mục phụ trợ khác. Thầy, trò nhà trường rất phấn khởi, mong muốn công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng để không phải dạy ghép, học ghép nữa. Để tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường quán triệt tới các khối lớp thường xuyên nhắc nhở học sinh không đến gần phạm vi công trường đang thi công" – thầy Lập thông tin.

Công trình xây dựng khối phòng học bộ môn, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pha Mu đã thi công được hơn 55% khối lượng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pha Mu, khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, tình trạng thiếu thốn phòng học bộ môn của nhà trường sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, nhà trường vẫn đang gặp phải khó khăn về nhà vệ sinh ở khu vực bán trú. Ở khu vực này hiện chỉ có nhà vệ sinh cho học sinh nữ, còn học sinh nam thì chưa có. Nhà trường mong muốn sớm được đầu tư nhà vệ sinh ở khu vực bán trú cho học sinh nam.

Anh Lò Văn Dung – cán bộ kĩ thuật của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên, cho biết: Công trình xây dựng khối phòng học bộ môn, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pha Mu được đầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn, tạo cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp, đáp ứng quy định Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước mục đích cấp thiết đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên đang đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh nhà trường.