Đây là giải pháp giúp Thuận Châu thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025

Những năm qua, huyện Thuận Châu (Sơn La) triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo. Đến nay, địa phương này đã đủ điều kiện đề nghị công nhận thoát nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể và đồng bộ của các cấp chính quyền, sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu (Sơn La) thông tin: Để triển khai thực hiện công tác giảm nghèo có sự thống nhất, hiệu quả, huyện Thuận Châu đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) huyện Thuận Châu giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập Ban Quản lý xã, Ban Phát triển thôn theo quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành Chương trình giảm nghèo từ huyện đến cơ sở đảm bảo tập trung, thống nhất, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; phân công, phân cấp trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng thành viên Ban chỉ đạo xuyên suốt giai đoạn.

Huyện Thuận Châu (Sơn La) triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị xác định rõ giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; chỉ tiêu giảm nghèo là chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn 2021 - 2025, đưa kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng của từng tập thể, cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan liên quan và các địa phương.

Từ năm 2021 đến nay, huyện đã đầu tư 261 tỷ đồng xây dựng 11 công trình đường giao thông, 2 công trình nhà lớp học, 5 công trình nước sinh hoạt, 1 công trình điện. Duy tu, bảo dưỡng 61 công trình, giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, sân thể thao.

Khởi công xây dựng tháng 4/2024, tuyến đường dài 13,7km từ bản Chà Mạy, xã Long Hẹ, đến km12+911, đường tỉnh 117, thuộc bản Nà Khoang, xã Phổng Lập, tổng kinh phí đầu tư 43,6 tỷ đồng, từ nguồn vốn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, công trình đang được triển khai đúng tiến độ. Bên cạnh đó, từ năm 2023 đến nay, huyện đã phân bổ 20,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 629 nhà ở; tổ chức 7 lớp đào tạo nghề cho 210 lao động vùng khó khăn, hỗ trợ 1 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, mua sắm trang thiết bị mới, nâng cấp hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho các xã Phổng Lăng, Chiềng Pấc, Mường Khiêng và Bó Mười.

Huyện Thuận Châu (Sơn La) tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Văn Ngọc

Huyện Thuận Châu đủ điều kiện thoát nghèo

Đến cuối năm 2024, tổng tỷ lệ nghèo đa chiều của huyện Thuận Châu còn 27,94% (hộ nghèo 18,16%, cận nghèo 9,78%), giảm 27,02% so với tổng tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2021 (hộ nghèo giảm 18,90%; cận nghèo giảm 8,12%); đến thời điểm hiện tại toàn huyện còn 21/29 xã đặc biệt khó khăn, chiếm tỷ lệ 72,71%, giảm 03 xã so với năm 2021. Qua chấm điểm các tiêu chí xác định huyện nghèo, huyện Thuận Châu đã đủ điều kiện đề nghị công nhận thoát nghèo theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 8, Quyết định 36/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Với gia đình chị Quàng Thị Biên, bản Khiêng, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu (Sơn La), là hộ nghèo, không có điều kiện làm nhà ở mới. Năm 2024, được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, cùng số tiền vay mượn của người thân, gia đình chị xây dựng được ngôi nhà cấp 4 rộng 70m².

"Gia đình tôi được địa phương hỗ trợ làm nhà ở. Từ nay, gia đình tôi yên tâm phát triển kinh tế để thoát nghèo", chị Biên nói.

Huyện Thuận Châu (Sơn La) tập trung nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, phấn đấu đưa huyện thoát nghèo năm 2025. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo trên địa bàn, trong thời gian tới, huyện Thuận Châu tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo, xác định giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của huyện; phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững. Trong đó, tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục ưu tiên nguồn đầu tư để đến năm 2025, huyện Thuận Châu thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, tăng cường kết nối vùng đã phát triển với vùng khó khăn.

Diện mạo huyện Thuận Châu (Sơn La) đã có nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Tổ chức nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình giảm nghèo; phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết của cấp ủy về giảm nghèo; phân công cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, địa bàn khó khăn.

Tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, chính sách giảm nghèo thường xuyên, tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ giảm nghèo. Thực hiện hiệu quả việc lồng ghép việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và cơ chế, chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn.