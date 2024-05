Đây là cách nông dân Lào Cai chống nắng nóng cho đàn cá nuôi

Thời điểm này, nhiều địa phương ở Lào Cai đã có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ao nuôi cao dễ dẫn đến trình trạng cá bị thiếu ô xy, nguy cơ có thể chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Bởi vậy, nông dân ở nhiều địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo vệ đàn cá nuôi của mình.

Clip: Cách làm của nông dân Lào Cai để bảo vệ đàn cá nuôi trước nắng nóng gay gắt.

Giải pháp bảo vệ đàn cá của nông dân Lào Cai

Cũng như nhiều hộ nông dân ở Lào Cai, nông dân ở huyện Bảo Thắng triển khai nhiều biện pháp bảo vệ đàn cá. Một ngày cuối tháng 5, chúng tôi tới thăm mô hình nuôi cá của bà con nông dân ở xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng. Vụ hè năm 2023, sau một thời gian nắng nóng và khô hạn kéo dài, ao cá của gia đình ông Sải Chúng Phìn ở thôn Cốc Sâm 4 (xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) bị thiếu nguồn nước, cá chết một loạt. Tránh tình trạng trên, ông Phìn đã tìm hiểu và học hỏi nhiều cách qua những gia đình có kinh nghiệm nuôi cá ở các địa phương lân cận. Ông Phìn đã tạm dừng thả cá một thời gian, gia cố lại bờ, dẫn nước từ khe núi xuống ao để thường xuyên có nguồn nước dẫn lưu, rồi mới thả lứa cá chép mới. Ông lắp đặt thêm hệ thống sục tạo ô xy, phòng đàn cá bị sốc nhiệt do nắng nóng.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Phìn cho biết: Để tránh tình trạng thiếu ô xy do nhiệt độ tăng cao, cần phải thăm ao thường xuyên và để ý đến cá đàn cá. Ví dụ cá bị ngạt thở sẽ có xu hướng bơi lên trên mặt nước, lúc đó phải tiến hành cắm sục để tăng lượng ô xy trong nước. Tối đến, phải kiểm tra lại nhiệt độ, một tối phải kiểm tra đôi ba lần, những ngày gần đây tôi thường cắm sục vào 4h sáng, 12 giờ đêm để đảm bảo đàn cá luôn có đủ ô xy.

Điều hòa lượng thức ăn cũng là một giải pháp để bảo vệ đàn cá của nông dân Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga

Cũng như gia đình ông Phìn, để bảo vệ đàn cá trước cái nóng gay gắt trong mùa hè này, cách làm được ông Bàn Văn Hạnh và các hộ chăn nuôi thủy sản ở xã Trì Quang áp dụng là giảm bớt lượng thức ăn cho cá và theo dõi chặt chẽ nguồn nước tại mỗi ao nuôi. Chia sẻ với chúng tôi, ông Hạnh cho hay, nắng to trên 40 độ C là phải cho ăn ít, không cho ăn nhiều, bởi ăn no quá nguy cơ cá chết rất cao.

"Những ngày trở trời hay thời tiết nắng nóng, cá không ăn thì mình phải cắm sục. Cắm sục để cho cá khỏe mạnh chúng mới ăn được, nếu mình không để ý làm cá thiếu ô xy dẫn tới cá chết hàng loạt thì mất cả chì lẫn chài", ông Hạnh tươi cười cho hay.

Huyện Bảo Thắng, Lào Cai có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản khá lớn, đây cũng là thế mạnh để bà con chăn nuôi, phát triển kinh tế. Ảnh: Thanh Nga

Đồng hành cùng nông dân Lào Cai bảo vệ đàn cá

Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết huyện Bảo Thắng, Lào Cai hiện có trên 850ha mặt nước nuôi thủy sản, trong đó, khoảng 50% diện tích chăn thả theo hình thức công nghiệp và bán công nghiệp. Tuy nhiên, chăn thả cá theo hình thức công nghiệp sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi nắng nóng kéo dài. Vì vậy, chủ động các biện pháp bảo vệ được coi là giải pháp hữu hiệu nhất.

Bảo vệ tài sản cho nông dân, chính quyền và các phòng chuyên môn thường xuyên đồng hành, tư vấn và nhắc nhở người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn cá. Ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với chúng tôi, ông Vũ Kiều Hưng, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết: Chúng tôi thường xuyên cử cán bộ phối hợp với chính quyền các xã tuyên truyền, nhắc nhở các hộ chăn nuôi thủy sản chú ý thực hiện các biện pháp bảo vệ cho đàn thủy sản như: giảm tải cái lượng thức ăn công nghiệp và bổ sung thêm 1 số loại vitamin vào thức ăn. Đối với nguồn nước để chia vào hệ thống các ao, thì bà con cũng phải chia sẻ, tận dụng, hạn chế tối đa việc thất thoát nguồn nước trong chăn nuôi thủy sản.

Tin rằng, với sự chung tay của các cấp chính quyền và sự chủ động của người nông dân, các biên pháp bảo vệ đàn thủy sản sẽ được triển khai chủ động và cẩn trọng, nhờ đó đàn thủy sản sinh có điều kiện sinh trưởng tốt, bà con nông dân ở huyện Bảo Thắng sẽ khai thác hiệu quả 859ha mặt nước, nhờ đó huyện sớm hoàn thành đạt và vượt cao mục tiêu tổng sản lượng 4 nghìn tấn thủy sản của năm nay.