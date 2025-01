Danh sách các doanh nghiệp Đài Loan có quota nhập khẩu dừa năm 2025

Danh sách các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu dừa năm 2025 (đợt 1) dựa trên kết quả đấu thầu (Summary List of Bid - Opening Result for the WTO Tariff Rate Quotas of year 2025 allocated through a competitive process) được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp trên cơ sở công bố cấp chứng nhận của Ngân hàng Đài Loan (BOT).

Thông tin cơ bản về doanh nghiệp được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trích từ nguồn : Website Tư liệu thương mại Đài Loan (台灣國貿資料網).

Theo quy định hiện hành của Đài Loan, mặt hàng quả dừa hiện được Đài Loan áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu sau khi gia nhập WTO. Trong đó, lượng hạn ngạch Đài Loan cho phép hàng năm nhập khẩu là 10.000 tấn (tương đương 22% thị phần của Đài Loan).

Thuế trong hạn ngạch đối với các đối tác là thành viên của WTO như Việt Nam hiện là 15% hoặc 0,9TWD/kg (áp theo mức cao hơn) và thuế ngoài hạn ngạch là 120%.

Nhà nhập khẩu muốn nhập khẩu dừa tươi phải xin phép và được Cơ quan quản lý Nông nghiệp (MOA) Đài Loan và được cơ quan này phê chuẩn. Hàng năm MOA tiến hành đấu giá quyền nhập khẩu các mặt hàng được quản lý theo chính sách nhập khẩu bằng hạn ngạch, trong đó có mặt hàng dừa. Hiện 1 năm tùy tình hình nhập khẩu MOA sẽ tiến hành từ 01-04 lần đấu giá quyền nhập khẩu.

Về quy định kiểm dịch, trái dừa tươi Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan cần phải làm thủ tục kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (mã F02) và phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật (mã B01).

Theo công bố của BOT, trong lần này, đã có 05 doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu dừa với tổng lượng được nhập khẩu trong giai đoạn 1 (trước tháng 3/2025) là 833 tấn.