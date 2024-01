Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đề nghị các cơ sở giáo rà soát toàn bộ hệ thống các phòng học, phòng ở khu nội trú, bán trú, đảm bảo che chắn kín gió, không để học sinh và giáo viên bị lạnh.

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, tính đến 10 giờ ngày 24/1, nhiều trường, lớp, học sinh các khối nghỉ học tránh rét. Cụ thể, khối Mầm non có 94 trường, 1318 lớp, 33.048 học sinh nghỉ học tránh rét; khối Tiểu học có 37 trường, 775 lớp, 20.113 học sinh nghỉ học tránh rét; khối Trung học Cơ sở có 8 trường, 81 lớp, 3.500 học sinh nghỉ học tránh rét và khối Trung học Phổ thông có 36 học sinh nghỉ học tránh rét.



Ông Quàng Văn Lâm, Phó GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông tin: Theo thông báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta bắt đầu có không khí lạnh, trời trở rét. Nhằm đảm bảo an toàn trường học nói chung và an toàn cho mọi cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường trong mùa đông năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc; các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố chủ động lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trực thuộc tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm các lớp, phối hợp với Ban đại diện cha, mẹ học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện các biện pháp bảo vệ, giữ ấm cho học sinh khi đến lớp học.

Đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong điều kiện diễn biến rét đậm, rét hại

Rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường bao gồm cửa ra vào, cửa lùa, cửa chớp, cửa sổ (các lớp học, khu ký túc xá đối với các trường có tổ chức cho học sinh nội trú, bán trú) che chắn kín gió nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng để học tập. Riêng đối với các trường có tổ chức cho học sinh nội trú, bán trú thực hiện việc cấp, phát đồ dùng cá nhân (chăn) cho học sinh đảm bảo đầy đủ.

Tổ chức hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn phòng độc khi sử dụng củi, than; điện để sưởi ấm. Ban hành qui định, hướng dẫn an toàn và giám sát việc sử dụng điện tại các khu vực ký túc xá của học sinh.

Ngành giáo dục Sơn La tăng cường phòng, chống rét đậm, rét hại

Trong những ngày rét đậm, rét hại, nước đóng băng, tuyết rơi, nhiệt độ thấp, các nhà trường không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoài trời. Hiệu trưởng các nhà trường căn cứ tình hình thời tiết thực tiễn có thể cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch dạy bù, đồng thời báo cáo với các cấp quản lý trực tiếp. 5. Đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên về 2 đảm bảo khẩu phần ăn của học sinh; chú trọng việc thay đổi thực đơn hàng ngày, nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh; phòng, chống ngộ độc thực phẩm; tăng cường sức đề kháng của học sinh trong mùa đông lạnh.