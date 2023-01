Đảm bảo ATGT đường thủy trên lòng hồ thủy điện Sơn La

Lợi thế về giao thương vận chuyển hàng hóa, nuôi trồng đánh bắt thủy sản và hoạt động du lịch trên lòng hồ thủy điện Sơn La ngày càng được khai thác tốt hơn, Đội CSGT huyện Quỳnh Nhai, Đội CSGT đường thủy tỉnh Sơn La thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ATGT đường thủy trên địa bàn...

Với trên 10.500ha mặt nước vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) có nhiều lợi thế về giao thương vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng đánh bắt thủy sản và hoạt động du lịch. Để đảm bảo hoạt động an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa trên địa bàn, hàng năm huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kết hợp với tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, góp phần quan trọng trong phát triển Kinh tế - Xã hội tại địa phương.

Hiện toàn huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) có 1.456 phương tiện thủy nội địa, trong đó số phương tiện thuộc cấp huyện quản lý là 200 phương tiện và số phương tiện thuộc cấp xã quản lý có công suất dưới 5CV có sức trở dưới 01 tấn là 1.256 phương tiện. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, Công an huyện Quỳnh Nhai đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát và đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa đến các bản, từng hộ dân, nhất là học sinh, người điều khiển phương tiện, người làm ăn sinh sống ven sông, vận động nhân dân tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, như mặc áo phao, sử dụng phao cứu sinh, dụng cụ nổi cá nhân, các phương tiện chở đủ số người quy định. Nhờ đó ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy của các tổ chức, cá nhân được nâng lên, từ đó góp phần hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn.

Huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) có 1.456 phương tiện thủy nội địa. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, Trung tá Trần Thế Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) cho biết: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT Công an huyện Quỳnh Nhai đã bám sát địa bàn, nắm chắc và dự báo tình hình, chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo an toàn giao thông huyện xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định khi tham gia giao thông đường thủy nội địa, đồng thời tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết về việc trang bị áo phao; xử lý các trường hợp vi phạm về bến bãi, phương tiện chở khách, phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm, chở quá số người quy định, người lái không có chứng chỉ chuyên môn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã dọc sông tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Anh Lềm Văn Vấn, bản Muôn, xã Mường Sại (Quỳnh Nhai, Sơn La) chia sẻ: Tôi là chủ phương tiện tàu thuyền đưa bà con qua sông thì cũng luôn chấp hành đảm bảo an toàn phương tiện đi lại, tính mạng cho con người. Thứ hai Đội cảnh sát giao thông công an huyện cũng thường xuyên xuống kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cho chủ thuyền phải có chứng chỉ lái thuyền, trang bị áo phao, áo cứu sinh đảm bảo an toàn cho hành khách, khi hành khách lên thuyền tôi cũng thuyền xuyên nhắc nhở mặc áo phao để đảm bảo an toàn cho bà con.

Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) thường xuyên kiểm tra phương tiện tham gia giao thông đường thủy trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đội Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La có nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến sông Đà vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thuộc 3 huyện Mường La, Quỳnh Nhai và huyện Thuận Châu. Trong đó huyện Quỳnh Nhai là huyện có diện tích lòng hồ rộng lớn với trên 10.500 ha. Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Đội cảnh sát giao thông đường thủy đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào thời gian phương tiện thủy hoạt động nhiều, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Phương tiện chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, chở quá số người quy định không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị phao cứu sinh, cứu đắm; vi phạm quy tắc giao thông. Kiên quyết đình chỉ đối với các phương tiện chở khách không bảo đảm các điều kiện an toàn, yêu cầu khắc phục xong mới cho tiếp tục hoạt động. Từ đầu năm đến nay Đội cảnh sát giao thông đường thủy đã tiến hành 08 cuộc tuyên truyền trật tự an toàn giao thông với gần 400 người tham gia và tổ chức ký cam kết với hơn 200 người điều khiển, chủ phương tiện về chấp hành trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Đội Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La có nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến sông Đà vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thuộc 3 huyện Mường La, Quỳnh Nhai và huyện Thuận Châu. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết: Thực hiện đợt cao điểm trước mùa mưa bão của đội 4 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la, đội 4 là đội cảnh sát đường thủy của phòng cảnh sát giao thông đã phối hợp với UBND huyện và các xã, các bản dọc tuyến thực hiện tuyên truyền và ký cam kết với các chủ thuyền, chủ tàu để cho các chủ tàu hiểu khi vào mùa nước nổi, trước lúc xuất bến nhìn thấy bão cần tránh như nào, dẹp vào đâu để tránh để không gặp những cơn lốc xoáy và hạn chế những tai nạn không đáng có xảy ra. Trên vùng lòng hồ, chủ yếu bà con tự đóng thuyền và đi lại cho nên tất cả các phương tiện này không đủ điều kiện để đăng ký đăng kiểm cho nên việc xử lý cũng gặp khó khăn cho nên chúng tôi tập trung tuyên truyền và ký cam kết, phối hợp với công an xã, UBND các xã, các bản tuyên truyền cho bà con.

Tại các bến thuyền, bến đò trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy thường xuyên tiến hành kiểm tra các chủ phương tiện thủy hoạt động trên lòng hồ. Tại đây lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông và hầu hết người đi thuyền đều mặc áo phao, dụng cụ nổi theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, đối với những trường hợp là chủ phương tiện vi phạm về Luật an toàn giao thông, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hoặc đình chỉ hoạt động với những phương tiện tái phạm nhiều lần; đồng thời phối hợp với UBND các xã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở chủ các phương tiện, người tham gia giao thông chấp hành nghiêm việc đảm bảo an toàn giao thông. Đã tiến hành kiểm tra và xử lý 26 trường hợp vi phạm không có dụng cụ cứu sinh, không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và tạm giữ 17 phương tiện. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, nên thời gian qua, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, hoặc các vấn đề nóng về an ninh trật tự trên các tuyến đường sông.

Thượng úy Nguyễn Bá Anh Tuấn, Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết thêm: Qua quá trình tuần tra kiểm soát kết hợp với xử lý vi phạm, cán bộ chiến sĩ cũng đã nhắc nhở các chủ phương tiện thủy đảm bảo dụng cụ phao cứu sinh để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và phương tiện của mình. Cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát đường thủy cũng đã lồng ghép chương trình tuyên truyền vào trong quá trình làm việc để nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế tình hình tai nạn giao thông trên tuyến đường thủy do vậy luôn đảm bảo an toàn không có trường hợp tai nạn giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), Đội Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La thường xuyên phối hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở mặc áo phao để đảm bảo an toàn cho bà con. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường thủy, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của chính mình và người tham gia giao thông trên tuyến đường thủy nội địa

"Tôi tham gia đường thủy cũng đã lâu, trước khi tham gia giao thông cũng luôn chuẩn bị áo phao và phao cứu sinh đầy đủ, các đồng chí bên cảnh sát giao thông cũng thường xuyên đến nhắc nhở và tuyên truyền chúng tôi cũng thực hiện tốt, các phương tiện cũng được đăng kiểm và bảo dưỡng hàng năm", anh Triệu Xuân Kỳ, bản Pá Uôn, xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai, Sơn La) nói.

Thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy của các tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn.