Các thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới sẽ trải nghiệm gì ở Quỳnh Nhai?

Tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La các thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới sẽ trình diễn, trải nghiệm Lễ hội gội đầu của người Thái Trắng ở Quỳnh Nhai.

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 diễn ra từ ngày 14/11 đến 3/12, các thí sinh tham dự cuộc thi sẽ đi qua 5 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc, với những hoạt động trải nghiệm gắn với các di sản nổi tiếng của Việt Nam.

Tại tỉnh Sơn La, các thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới sẽ tham gia trải nghiệm các lễ hội, trò chơi dân gian từ ngày 23-26/11 ở các huyện: Vân Hồ, Mộc Châu, Quỳnh Nhai và Thành phố. Tại huyện Quỳnh Nhai, các thí sinh sẽ trình diễn, trải nghiệm Lễ hội gội đầu của người Thái Trắng ở Quỳnh Nhai vào sáng ngày 25/11.

Tổng duyệt nghi Lễ gội đầu của người Thái Trắng Quỳnh Nhai để đón các thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 tham gia trải nghiệm. Ảnh: Hiền Anh.



Nghi lễ gội đầu của người Thái Trắng Quỳnh Nhai có tương truyền. Nàng Han xuất thân trong một gia đình người dân tộc Thái ở Chiềng Sa (nay là xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) là một người con gái xinh đẹp, dũng cảm và có tài thao lược binh pháp.

Khi giặc phương Bắc tràn sang xâm lược, Nàng Han đã xin cha được giả trai, luyện tập cùng quân lính và dẫn đầu đoàn quân đánh giặc. Nàng được phong làm Chủ tướng. Đoàn quân của Nàng đi đến đâu, quân xâm lược bị đánh tan tác đến đó.

Khu du lịch tâm linh Quỳnh Nhai - nơi có Đền thờ Nàng Han. Ảnh: Hiền Anh.

Dẹp xong quân giặc, Nàng cùng quân lính khải hoàn trở về, khi đó đúng vào ngày 30 Tết, nàng dừng chân bên suối ra lệnh cho quân sỹ nghỉ ngơi, tắm gội để ăn mừng chiến thắng và đón năm mới. Nơi nàng tắm, bầu trời bỗng tỏa ánh hào quang, xuất hiện một đám mây ngũ sắc đón Nàng về trời.

Để tỏ lòng kính trọng và biết ơn công lao to lớn của Nàng, nữ tướng anh hùng của dân tộc, người dân nhiều nơi của 16 Châu Thái, trong đó có Châu Chiên (Châu Quỳnh Nhai) đã lập đền thờ Nàng Han (tại bản Mường Chiên, xã Mường Chiên), thờ cúng vào dịp lễ, Tết và tổ chức Lễ hội gội đầu vào chiều 30 tết hằng năm. Cầu mong Nàng che chở, ban phát cho con người sức khỏe, tình yêu, hạnh phúc và bản, mường yên vui, mùa màng bội thu.

Công nhân Công ty Cổ phần DV&MT đô thị Sơn La Chi nhánh Quỳnh Nhai treo cờ. Ảnh: Hiền Anh.

Đền Nàng Han hiện nằm ở bản Huổi Nghịu, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai. Đền không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng linh thiêng, còn là điểm du lịch hấp dẫn gắn với nhiều lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc, thu hút nhiều du khách; người dân khắp bốn phương đến thăm quan, chiêm bái hàng năm.



Sẵn sàng cho sự kiện nằm trong khuôn khổ vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022

Ông Lò Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai thông tin: Huyện Quỳnh Nhai đã ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động trong khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022; giao nhiệm vụ cụ thể cho phòng, ban liên quan; trưng tập các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú... tham gia các nghi lễ, trình diễn lễ hội.

Xe lưu động Trung tâm truyền thông - Văn hóa huyện tuyên truyền về sự kiện. Ảnh: Hiền Anh.

Ngoài thực hiện trình diễn nghi lễ, các thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới sẽ được múa xòe, tung còn, Tó mạ lẹ; tham quan một số địa điểm du lịch trên lòng hồ sông Đà. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã chủ trì khâu nối các nội dung, hoạt động liên quan đến cuộc thi tổ chức tại địa phương; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, đánh giá các điều kiện cần và đủ tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi.

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa xây dựng các phóng sự quảng bá trước, trong và sau sự kiện; căng treo băng rôn, cờ phướn, lắp đặt các cụm pa nô tuyên truyền, cổ động trực quan về sản phẩm du lịch, sản phẩm văn hóa, sản vật địa phương mảnh đất, con người Quỳnh Nhai thân thiện mến khách...

Trung tâm truyền thông - Văn hóa huyện chuẩn bị khu vực tổ chức Lễ gội đầu. Ảnh: Hiền Anh.

Cùng với đó, lực lượng Công an huyện chỉ đạo công an các xã phối hợp các cơ quan, ban ngành của huyện có phương án đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, tại tất cả các địa điểm diễn ra trong khuôn khổ vùng chung kết Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 trên địa bàn.

Để tạo không gian xanh - sạch - đẹp, Công ty Cổ phần DV&MT đô thị Sơn La Chi nhánh Quỳnh Nhai đã huy động phương tiện, nhân lực cắt tỉa cây xanh, quét dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến trung tâm và nơi diễn ra các hoạt động; bố trí thêm các chậu cảnh. Hiện, việc chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường đã hoàn thành.

Mặt khác, huyện Quỳnh Nhai còn vận động các doanh nghiệp, HTX hoạt động du lịch trên địa bàn đồng hành, tuyên truyền, quảng bá về tài nguyên du lịch, tiềm năng, lợi thế, mảnh đất và con người Quỳnh Nhai, các khu, điểm, bản du lịch, nhà hàng, khách sạn thông qua các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi hoa hậu Du lịch năm 2022 để đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến Quỳnh Nhai. Từ đó, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực vào khai thác, góp phần tạo việc, tăng thu nhập cho người dân.

Trước đó, để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, ngày 23/11, huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức tổng duyệt nghi lễ gội đầu trong khuôn khổ chuẩn bị phối hợp vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022.

Việc tổ chức Lễ hội gội đầu của người Thái trắng Quỳnh Nhai nằm trong khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022, góp phần tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh, giá trị bản sắc văn hóa dân tộc và thương hiệu du lịch "Biển hồ Quỳnh Nhai" tiềm năng và phát triển.

Mặt khác, bảo tồn, phát huy giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội gội đầu của người Thái trắng tới du khách trong và ngoài nước. Khẳng định vị trí vai trò du lịch Quỳnh Nhai nói riêng, du lịch sơn la nói chung trên bản đồ du lịch Việt Nam, góp phần đưa thương hiệu du lịch Việt Nam ra thế giới.

Với sự chỉ đạo sát sao, nỗ lực của các đơn vị, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện nằm trong khuôn khổ vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 ở huyện Quỳnh Nhai đã hoàn tất, sẵn sàng đón các thí sinh tham gia trình diễn, trải nghiệm văn hóa vùng quê sông Đà.