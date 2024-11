Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai cùng điều chỉnh giá thu mua cà phê về mức ngang nhau, cao nhất Tây Nguyên

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm nhưng vẫn ở mức cao, giao dịch trong khoảng 113.000 - 113.500 đồng/kg. Bất ngờ là dù cà phê thế giới giảm liền 2 phiên liên tiếp nhưng giá cà phê trong nước vẫn ghi nhận tăng, đây được coi là diễn biến lạ của thị trường.

Cập nhật giá cà phê hôm nay (20/11)

Phiên giao dịch ngày 20/11, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London điều chỉnh giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 giảm 79 USD, giao dịch tại 4.656 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 giảm 66 USD giao dịch tại 4.609 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 giảm 0,9 Cent, giao dịch tại 281,30 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 3/2025 giảm 0,85 Cent, giao dịch tại 279,30 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê hôm nay 20/11 trong khoảng 113.000 - 113.500 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 113.000 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 113.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 113.400 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 113.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 113.400 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 113.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 113.400 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 113.400 đồng/kg.

Như vậy, trên thị trường thế giới, sau một tuần "lên cơn sốt", từ đầu tuần này giá cà phê liên tục hạ nhiệt, quay đầu giảm nhẹ trên cả 2 sàn London và New York. Nguyên nhân còn được cho là do Nghị viện châu Âu đã ra kết luận cuối cùng về thời điểm áp dụng Quy định chống phá rừng (EUDR) sẽ được trì hoãn thêm 12 tháng.

Tại Việt Nam, lo ngại tiến độ thu hoạch không được đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, thậm chí còn làm giảm sản lượng do không đảm bảo được chất lượng hạt. Trước đó, do ảnh hưởng từ đợt nắng nóng kéo dài đầu năm, giới phân tích đã dự báo sản lượng cà phê vụ 2024 - 2025 của Việt Nam có thể giảm 10-15% so với vụ 2023 - 2024.

Hãng tư vấn StoneX dự báo sản lượng cà phê trong vụ mùa 2025-2026 của Brazil cũng sẽ giảm khoảng 0,4% so với vụ trước, đạt 65,5 triệu bao. Trong đó, sản lượng Arabica giảm mạnh 10,5% xuống còn 40 triệu bao, trong khi sản lượng cà phê Robusta đạt 25,6 triệu bao, tăng 20,9% so với vụ trước.

Tại thị trường nội địa, việc thu mua gặp khó do người trồng kỳ vọng giá tăng dịp cuối năm nên chưa muốn bán sớm. Nhiều nhà vườn thậm chí mua cà phê để dự trữ như một khoản đầu tư, khiến nguồn cung giảm dù đang mùa thu hoạch rộ.