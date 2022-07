Đại tướng Đỗ Bá Tỵ nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu

Chiều ngày 6/7, Đoàn công tác của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng phu nhân thăm, làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu.

Cùng đi với Đoàn công tác của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương; Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.

Dự buổi làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy – HĐND-UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tỉnh ủy, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với tỉnh Lai Châu. Ảnh: Bảo Anh

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022 cuar tỉnh Lai Châu với Đoàn công tác, nêu rõ: Dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời tiết diễn biến thất thường, nhưng kinh tế của tỉnh được phục hồi, tốc độ tăng trưởng khá với GRDP đạt 9,15% , nằm trong tốp 15 tỉnh cao nhất của cả nước. Nhiều chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế đạt khá và tăng so với cùng kỳ năm trước như: tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 46.580 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 2.600 tỷ đồng, toàn tỉnh đón hơn 400.000 lượt khách du lịch. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Tỷ lệ bao phủ vắc xinh phòng Covid-19 đạt cao. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định; chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại được duy trì, phát triển. Tổ chức bộ máy và cán bộ được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy tặng quà là các sản phẩm OCOP nổi tiếng của tỉnh cho Đại tướng và Đoàn công tác.. Ảnh: Bảo Anh



Phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ chúc mừng kết quả tỉnh Lai Châu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ công an. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự trên biên giới; xây dựng cơ sở chính trị, cơ sở hạ tầng vùng biên.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trân trọng cảm ơn Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cùng phu nhân và Đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu. Đồng thời mong muốn Đại tướng Đỗ Bá Ty tiếp tục quan tâm, có tiếng nói với bộ, ngành Trung ương giúp đỡ Lai Châu về mọi mặt; dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông cho các đồn Biên phòng, trụ sở làm việc của Công an xã, nhất là khu vực vùng biên để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới Quốc gia.

Đoàn công tác của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, đồng chí Giàng Páo Mỷ cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban, lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ. Ảnh: Bảo Anh

Nhân dịp này, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tặng cuốn sách "Nền quốc phòng toàn dân" nhân tố cốt lõi tăng cường sức mạnh bảo vệ tổ quốc cho các đại biểu dự buổi làm việc. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy tặng quà là các sản phẩm OCOP nổi tiếng của tỉnh cho Đại tướng và Đoàn công tác.

Trước đó, Đoàn công tác của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, đồng chí Giàng Páo Mỷ cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban, lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ tự do của Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022).