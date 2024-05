Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Than Uyên (Lai Châu) đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, giúp người dân xây dựng nông thôn mới.

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Than Uyên

Sáng 15/5, lực lượng vũ trang huyện Than Uyên (Lai Châu) tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 - 2024. Đây là Đại hội được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu chọn làm điểm.

Giai đoạn 2019-2024, lực lượng vũ trang huyện Than Uyên đã "gặt hái" được nhiều thành công trong phong trào thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Lực lượng vũ trang huyện thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế địa phương phát triển; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt.

Quang cảnh Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Than Uyên. (Ảnh: A.H)

Thực hiện phong trào "Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới" cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Than Uyên đã đóng góp hàng nghìn ngày công giúp người dân đổ 25km đường bê tông nông thôn, đường nội đồng, nạo vét trên 30km kênh mương thủy lợi, xây 8 bể chứa nước sạch, tu sửa 20 nhà ở. Từ năm 2019 đến nay, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Than Uyên đã ủng hộ trên 100 triệu đồng, 150 ngày công giúp đỡ các gia đình khó khăn; Tặng 440 suất quà, trị giá trên 200 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu học sinh nghèo vượt khó…

Giai đoạn 2024 - 2029, LLVT huyện Than Uyên tập trung thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; Thực hiện tốt "3 khâu đột phá" về "Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu", "Tổ chức biên chế và cải cách hành chính", "Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và pháp luật Nhà nước".

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng được UBND huyện Than Uyên tặng giấy khen. (Ảnh: A.H)

Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Than Uyên có bản lĩnh chính trị vững vàng

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên đề nghị: Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện, cấp ủy, chính quyền, ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng. Lực lượng vũ trang huyện cần xác định chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu của từng đợt thi đua cho phù hợp. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua để lôi cuốn cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Trần Thanh Bình - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang huyện Than Uyên đã đạt được trong thời gian qua. Đại tá Bình nhấn mạnh: Giai đoạn 2024 - 2029, lực lượng vũ trang huyện Than Uyên tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và CBCS thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nhanh, bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc…

Nhân dịp này, UBND huyện Than Uyên tặng giấy khen cho 8 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 - 2024.