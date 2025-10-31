Đại hội Công đoàn phường Điện Biên Phủ lần thứ I: Vững vàng bước vào nhiệm kỳ 2025-2030

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tẩn Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể phường cùng 90 đoàn viên công đoàn là đại biểu chính thức.

Công đoàn phường Điện Biên Phủ hiện tại có 42 công đoàn cơ sở và trên 3.420 đoàn viên. Ảnh: LĐLĐ tỉnh

Dù mới được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7, với hiện tại là 42 công đoàn cơ sở và trên 3.420 đoàn viên, Công đoàn phường Điện Biên Phủ đã chứng tỏ vai trò tích cực. Trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động sôi nổi, tạo khí thế thi đua cao trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tiêu biểu phải kể đến các phong trào như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều sáng kiến, mô hình hay đã được nhân rộng, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.





Đồng chí Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: LĐLĐ tỉnh

Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên luôn được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã huy động nguồn lực trên 2,3 tỷ đồng để thăm hỏi, hỗ trợ người lao động khó khăn. Đáng chú ý, đã xây dựng được 03 nhà “Mái ấm Công đoàn”, 03 nhà “Đại đoàn kết”, cùng hàng trăm suất quà được trao tặng nhân dịp Tháng Công nhân, các ngày lễ, Tết và hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công đoàn phường Điện Biên Phủ xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Một trong những trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tuyên truyền, hướng tới xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể mang tính đột phá: 100% công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm; 80% doanh nghiệp có công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể; Phát triển mới ít nhất 300 đoàn viên và thành lập từ 2 công đoàn cơ sở trở lên trong nhiệm kỳ; 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; Hằng năm giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tẩn Minh Long đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn phường Điện Biên Phủ đạt được. Đồng chí mong muốn Công đoàn phường tiếp tục phát huy thành tích, đồng thời mỗi đoàn viên và người lao động cần nỗ lực vượt khó, tích cực học tập, nâng cao trình độ. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, tăng cường chuyển đổi số, gắn hoạt động công đoàn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng phường Điện Biên Phủ xanh, văn minh, hiện đại.

Đại hội đã tiến hành thông qua các Quyết định về nhân sự: Chỉ định Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí (khuyết 1); Chỉ định Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí (khuyết 1); Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàng giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Điện Biên Phủ nhiệm kỳ 2025 – 2030; Chỉ định 8 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XIII Công đoàn Điện Biên.