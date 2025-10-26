Nghề dệt thổ cẩm dân tộc Lào của Điện Biên đoạt giải Nhì hội thi tay nghề tại Trung Quốc
26/10/2025 10:04 GMT +7
Vượt qua hàng chục đội thi quốc tế của 2 nước Lào và Trung Quốc, các nghệ nhân dệt thổ cẩm dân tộc Lào ở xã Núa Ngam tỉnh Điện Biên đã xuất sắc giành giải Nhì tại Hội thi kỹ năng nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc “Phổ Nhĩ – Sáng tạo và Thành công” năm 2025.
Hội thi nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa và khởi nghiệp ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc, tại trấn Chỉnh Đổng, huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Tham gia hội thi có 32 đội, đến từ các địa phương thuộc 3 quốc gia: Việt Nam, Lào, Trung Quốc. Yêu cầu đối với mỗi tác phẩm dự thi phải là sản phẩm nguyên gốc, không giới hạn về quy cách, hình thức. Thí sinh thuộc các đội được hoàn thành một phần sản phẩm dệt thổ cẩm trước, phần còn lại (dệt hoặc thêu) thực hiện trực tiếp tại hội thi trong khoảng thời gian 30 phút (để trình diễn kỹ năng).
Ngoài ra, cuộc thi đòi hỏi thí sinh biết kết hợp yếu tố đặc sắc dân tộc địa phương và tình hình thực tế của bản thân để tự thiết kế màu sắc, tự chuẩn bị sợi dệt, dụng cụ dệt thổ cẩm và mang đến địa điểm thi.
Tham gia hội thi, tỉnh Điện Biên có 3 nghệ nhân giới thiệu nghề dệt thổ cẩm dân tộc Lào, bản Na Sang II, xã Núa Ngam. Mỗi sản phẩm được dệt thủ công hoàn toàn từ sợi bông, tơ tằm qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, thể hiện sự khéo léo, cần cù của người phụ nữ.
Điểm đặc sắc nhất chính là những hoa văn thổ cẩm tinh tế, mỗi hoạ tiết đều mang một câu chuyện, một ý nghĩa riêng gắn liền với đời sống và tín ngưỡng như: Đường lượn sóng tượng trưng cho sông suối – nguồn sống của bản làng; hòn đá lửa biểu trưng cho bếp ấm, tình đoàn kết; tam giác là núi rừng, nơi lập bản dựng mường; quả trám, cây dương xỉ, hoa ban, con cá, con voi, con rồng... phản ánh sự gắn bó với thiên nhiên và khát vọng no đủ, hạnh phúc…
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao tổng số 18 giải thưởng cho các đội thi, sản phẩm xuất sắc; trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 12 giải khuyến khích. Với kết quả vượt trội, đội thi đến từ tỉnh Điện Biên đã xuất sắc giành giải Nhì.
