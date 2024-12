Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, vừa được tổ chức sáng nay (16/12).

Công an tỉnh Lai Châu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm

Thời gian qua, Công an tỉnh Lai Châu luôn quán triệt phương châm "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi". Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã yêu cầu các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lực lượng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu dự lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Quán triệt các nội dung tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Lai Châu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống các loại tội phạm, phục vụ người dân vui chơi, đón Tết an toàn, bình yên; chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm, ổn định các tình hình phức tạp.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ ra quân. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu yêu cầu: Các đơn vị triển khai lực lượng tấn công, tạo sự răn đe ngay từ khi ra quân, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế cháy nổ; tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" và tinh thần "thượng tôn pháp luật"…

Ngay sau buổi lễ, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu đã thực hiện diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến phố chính ở thành phố Lai Châu.