Cờ Tổ quốc tung bay, ảnh Bác Hồ sáng mãi trong tim đồng bào vùng biên Lai Châu

202 bộ cờ Tổ quốc tươi thắm sắc đỏ sao vàng và những bức ảnh Bác Hồ kính yêu đã được cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Lai Châu trao tặng tận tay các gia đình tại 3 bản vùng biên: Tù Nạ, Lé Ma và Lả Ú Cò thuộc xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Đây là những địa bàn có đông đồng bào các dân tộc sinh sống, trong đó bản Lé Ma có 68 hộ, 289 khẩu và bản Tù Nạ có 34 hộ, 153 khẩu, với 100% đồng bào dân tộc Hà Nhì; bản Lả Ú Cò có 106 hộ, 450 khẩu, trong đó có 48 hộ là đồng bào dân tộc La Hủ.

202 bộ cờ Tổ quốc tươi thắm và những bức ảnh Bác Hồ kính yêu đã được trao tặng tận tay các hộ gia đình tại 3 bản vùng biên: Tù Nạ, Lé Ma và Lả Ú Cò. Ảnh: Hùng Tuấn.

Tại những bản làng xa xôi này, cuộc sống của bà con các dân tộc Hà Nhì, La Hủ và các dân tộc anh em khác còn nhiều khó khăn, nhưng lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ luôn được đón nhận với tất cả sự trân trọng, xúc động. Mỗi lá cờ được trao đi là thêm một biểu tượng chủ quyền được khẳng định nơi phên dậu Tổ quốc; mỗi bức ảnh Bác được trao đi là thêm một lời nhắc nhở về tinh thần đại đoàn kết, về trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ biên cương.

Hoạt động ý nghĩa này càng trở nên sâu sắc hơn khi diễn ra trong dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2025). Món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Lai Châu góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ máu thịt quân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Khanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ka Lăng, hoạt động trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ sẽ góp phần khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân nơi biên giới. Ảnh: Hùng Tuấn.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Thượng tá Nguyễn Thế Khanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ka Lăng, bộc bạch: "Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ sẽ góp phần khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân nơi biên giới. Đây là động lực to lớn để bà con cùng với lực lượng biên phòng tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cùng nhau xây dựng bản làng bình yên, ấm no và vững mạnh".

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, cho hay: Cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ - đó không chỉ là những hình ảnh thân thuộc, gần gũi, mà đã đi sâu vào tâm khảm, trở thành máu thịt của mỗi người con đất Việt. Lá cờ đỏ sao vàng kia, với ngôi sao vàng năm cánh rực rỡ, chính là biểu tượng thiêng liêng nhất của "hồn nước, lòng dân", là minh chứng sống động cho tình đoàn kết sắt son, bền chặt muôn đời của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S.

Mỗi khi nhìn ngọn cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh, chúng ta lại nhớ về biết bao hy sinh thầm lặng mà vĩ đại. Đó là biểu tượng của ý chí quật cường, của nhiệt huyết cách mạng sục sôi, của mồ hôi, xương máu mà lớp lớp cha ông đã đổ xuống để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc thân yêu.

Còn ảnh Bác Hồ kính yêu, người đã dành trọn cuộc đời cho dân, cho nước, luôn là nguồn động viên, là ngọn hải đăng soi sáng con đường cách mạng. Treo ảnh Bác trong nhà là để chúng ta luôn khắc ghi công ơn trời biển của Người, để tự nhủ phải sống, lao động và học tập sao cho xứng đáng là con cháu của Bác.

"Những lá cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay phấp phới trên những nếp nhà vùng cao, những bức ảnh Bác Hồ sẽ được treo ở vị trí trang trọng nhất, nhắc nhở mỗi người dân về truyền thống cách mạng, về trách nhiệm với Tổ quốc.

Hoạt động ý nghĩa này sẽ để lại những dư âm tốt đẹp, củng cố thêm niềm tin và tình cảm của bà con nhân dân các dân tộc nơi biên giới đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đó chính là "ánh dương ấm áp" chiếu rọi nơi biên cương, là sức mạnh nội sinh quan trọng để bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc", Đại tá Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh.