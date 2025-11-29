Cô giáo vùng cao biên giới Lào Cai xuất sắc nhận Bằng khen của Thủ tướng nhờ ứng dụng AI vào giảng dạy

Giờ học của trò và cô giáo Lê Thị Hằng, Trường Mầm non Cốc Mỳ, xã Trịnh Tường. Ảnh: NVCC.

Hành trình nỗ lực vượt khó của cô giáo vùng cao biên giới Lào Cai

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (cũ), nay là xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai. Mẹ mất sớm do bệnh hiểm nghèo từ lúc cô giáo Lê Thị Hằng còn nhỏ.

Dù thiếu vắng tình mẹ, cô Hằng vẫn may mắn lớn lên trong sự bù đắp trọn vẹn tình yêu thương từ người cha tận tụy và các anh chị em ruột thịt. Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô Hằng đã có ước mơ lớn lên sẽ trở thành cô giáo Mầm non để về cống hiến cho quê hương.

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, chuyên ngành giáo dục Mầm non, cô Hằng thi đỗ vào biên chế và nhận công tác tại Trường Mầm non Cốc Mỳ cho đến nay.

Dù nghề "ươm mầm" vất vả, nhưng với tình yêu nghề, mến trẻ, lòng nhiệt huyết của mình, cô luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, sáng tạo tìm ra những phương pháp dạy hiệu quả để giúp các em nhỏ thích thú trong học tập.

Bên cạnh kiến thức, kinh nghiệm sẵn có, cô Hằng còn chủ động đổi mới hình thức và phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy như: Sử dụng phần mềm VnEdu.vn để duyệt và đăng tải giáo án; thiết kế bài giảng và trò chơi học tập trên các nền tảng như PowerPoint, Canva, Wordwall, iSpring. Đặc biệt là ứng dụng AI trong giảng dạy, mang đến cho trẻ những tiết học sinh động, hấp dẫn.

Lớp học do cô giáo Lê Thị Hằng phụ trách. Ảnh: Quang Phấn.

Cô giáo Lê Thị Hằng chia sẻ: Trên địa bàn hiện nay tôi đang công tác chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng tiếp thu tiếng phổ thông của trẻ còn hạn chế.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản thân tôi đã không ngừng tự nghiên cứu, học hỏi, tích cực tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy.

Đồng thời, bản thân luôn thực hiện tốt chuyên đề tăng cường Tiếng Việt cho học sinh; tận dụng nguyên vật liệu sẵn có để làm các đồ dùng, đồ chơi phục vụ trong công tác giảng dạy và vui chơi cho trẻ.

Có phương pháp giáo dục phù hợp cho trẻ vùng cao

Là giáo viên của một xã vùng cao biên giới, điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, cô Hằng luôn xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế. Tích cực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, gần gũi, gắn với bản sắc văn hóa địa phương.

Đặc biệt, với vai trò là tổ trưởng chuyên môn, phụ trách công tác phổ cập giáo dục của nhà trường, cô luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, rõ ràng.

Hướng dẫn giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với đối tượng trẻ và điều kiện thực tế tại địa phương. Sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Nhờ vậy, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cô giáo Lê Thị Hằng, Trường Mầm non Cốc Mỳ, xã Trịnh Tường, luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy và học cho trẻ vùng cao. Ảnh: Quang Phấn.

Nhiều năm học được phân công phụ trách lớp trẻ 5 tuổi, cô luôn trăn trở làm sao để chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 không bỡ ngỡ, có sự tự tin, hứng thú và học tập hiệu quả trong môi trường mới.

Với chuyên môn vững vàng, cô Hằng đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong giảng dạy giúp trẻ tiếp thu tốt trong giờ học và hoạt động vui chơi.

Các tiết dạy của cô luôn được Ban Giám hiệu và đồng nghiệp đánh giá cao. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cô Hằng còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu chuyên môn, tạo môi trường đoàn kết, thân thiện trong nhà trường.

Với những nỗ lực của mình, trong những năm qua, cô giáo Lê Thị Hằng liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, nhiều năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khen thưởng.

Điều mừng là, đúng vào dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2025, cô Hằng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cô giáo Lê Thị Hằng, Trường Mầm non Cốc Mỳ, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Ảnh: NVCC.

Cô giáo Phạm Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cốc Mỳ, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai cho biết: Cô giáo Lê Thị Hằng là một trong những gương mặt tiêu biểu của Trường Mầm non Cốc Mỳ – một giáo viên tận tụy, một đảng viên tiên phong và là tổ trưởng chuyên môn đầy trách nhiệm.

Trong nhiều năm công tác, cô Hằng luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó.

Ở vai trò tổ trưởng chuyên môn, cô Hằng thể hiện tốt năng lực quản lý chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao. Trong công tác giảng dạy, cô là một giáo viên tận tụy – tâm huyết – sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Chính vì vậy, việc cô Hằng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen không chỉ là niềm tự hào của cá nhân cô, mà còn là niềm vinh dự lớn của tập thể nhà trường.

Phần thưởng dành cho cô không chỉ những danh hiệu được khen tặng mà còn là sự tin yêu của đồng nghiệp và phụ huynh, hơn cả là tình cảm của trẻ dành cho cô giáo, để mỗi ngày các em đến trường là một ngày vui.