Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương: Nậm Nhùn cần phát huy nội lực thúc đẩy kinh tế - xã hội

Ngày 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương, Trưởng Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu đã kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội; công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Nậm Nhùn.

Các đồng chí Giám đốc, cán bộ chuyên môn các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh tham gia Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu trong buổi làm việc với huyện Nậm Nhùn. Ảnh: Tuấn Hùng

Nậm Nhùn đạt nhiều kết nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội

Trong 9 tháng năm 2023 các cấp chính quyền huyện Nậm Nhùn, Lai Châu tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban chuyên môn huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả quan trọng như: Sản xuất nông nghiệp được duy trì và đảm bảo thời vụ, tổng sản lượng lương thực đạt gần 7 nghìn tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được thực hiện tốt; diện tích nuôi trồng và sản lượng thủy sản tăng cao (diện tích nuôi trồng đạt 70 ha, tăng 22,7%; sản lượng đạt 309 tấn, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước); hoàn thành công tác trồng rừng mới và vượt kế hoạch tỉnh giao, đạt 503,6 ha (vượt 103,6 ha); sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại được duy trì và tiếp tục phát triển.



Ông Hà Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của huyện tới Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu và các đại biểu. Ảnh: Tuấn Hùng

Thu ngân sách trên địa bàn đạt khá so với mặt bằng chung các huyện, thành phố, tính đến 30/9/2023 tổng thu đạt 24/31,6 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch, đứng thứ 3/8 huyện, thành phố; cao hơn tỷ lệ bình quân thu trên địa bàn của các huyện, thành phố thực hiện (53%); thu sử dụng đất đạt 5,37/10 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch, cao nhất trong các huyện, thành phố.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và có nhiều đổi mới, tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Nậm Nhùn năm 2023; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và giải quyết kịp thời; công tác y tế, giáo dục được nâng cao. Công tác kiện toàn, bổ sung các chức danh lãnh đạo, công chức, viên chức còn thiếu đã được triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Bàn giải pháp giúp Nậm Nhùn hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của huyện, thành viên Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu đã giải đáp những kiến nghị và gợi mở một số phần việc để huyện quan tâm chỉ đạo như: Công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để tăng cường khối đại đoàn kết, làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu mang tính đột phá để đạt thu ngân sách theo kế hoạch; đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn; công tác cán bộ…

Các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp giúp huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu mang tính đột phá để đạt thu ngân sách theo kế hoạch. Ảnh: Tuấn Hùng

Các đại biểu cũng tập trung đưa ra nhiều giải pháp tập trung vào các nội dung như làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia... Ảnh: Tuấn Hùng

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham gia của đại biểu, thành viên Đoàn công tác, Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, Nhân dân huyện Nậm Nhùn. Khái quát những kết quả tiêu biểu quan trọng của huyện, đồng thời phân tích nguyên nhân của những hạn chế, chỉ ra cách làm và phương hướng mà huyện Nậm Nhùn cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu huyện Nậm Nhùn cần phát huy nội lực thúc đẩy phát triển. Với tiềm năng diện tích đất nông nghiệp lớn, huyện có lợi thế để phát triển nông, lâm nghiệp, kinh tế rừng, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao (quế, mắc ca, lát, tếch, giổi, thảo quả, sa nhân tím…) và phát triển chăn nuôi đại gia súc. Cùng với đó, cần khai thác và phát huy tốt tiềm năng phát triển vận tải đường thủy, du lịch lòng hồ, khai thác và nuôi trồng thủy sản; thu hút đầu tư vào các lĩnh vực.

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, Nhân dân huyện Nậm Nhùn trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiều lĩnh vực khác. Ảnh: Tuấn Hùng

3 tháng cuối năm, đề nghị huyện quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công, tập trung rà soát kỹ từng dự án, từng chương trình để báo cáo và điều hành cụ thể từng phần việc. Hệ thống lại các Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc... từ huyện đến cơ sở và có quy chế làm việc, phân công cụ thể tới thành viên. Quyết liệt, sát sao trong từng loại sắc thuế, phối hợp tốt giữa chính quyền, cơ quan thuế và tài chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt thu ngân sách theo kế hoạch giao. Quan tâm và thực hiện tốt công tác quy hoạch. Lưu ý trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đất đai, tài nguyên và rừng tự nhiên đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...