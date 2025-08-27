Chính sách nhập khẩu tỏi và danh sách các doanh nghiệp Đài Loan được cấp quota nhập khẩu tỏi năm 2025

Theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Đài Loan chuyển từ chính sách cấm nhập khẩu tỏi (HS:7032090007, Other garlic, fresh or chilled) sang áp dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ – Tariff-Rate Quota) và biện pháp tự vệ đặc biệt (SSG - Special Safeguard) để bảo vệ sản xuất nội địa.

Theo đó, lượng TRQ Đài Loan cho phép nhập khẩu tối đa 3.520 tấn mỗi năm với mức thuế ưu đãi 22,5% trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12. Ngoài giai đoạn này (tháng 1–9), nhập khẩu vẫn được cho phép nhưng chịu thuế cao hơn — 27 TWD/kg cho các đối tác WTO như Việt Nam.

Nếu lượng nhập khẩu vượt quá hạn ngạch, Đài Loan sẽ thể áp dụng SSG, tức tăng thêm 1/3 mức thuế, tương đương 36 TWD/kg, nhằm bình ổn thị trường và bảo vệ nông dân.

Về quản lý tại cửa khẩu, để nhập khẩu tỏi, nhà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định gồm:

- Mã quản lý 645: Nhà nhập khẩu phải có một trong các loại chứng từ gồm: Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do nước xuất khẩu, chính phủ nước xuất xứ hoặc cơ quan được ủy quyền cấp; Bản sao giấy chứng nhận kiểm dịch ghi rõ thông tin về tên vùng nước xuất xứ hoặc tên và địa chỉ cơ sở nuôi trồng thủy sản xuất xứ, do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp; Bản sao giấy chứng nhận kiểm dịch có thông tin về khu vực đánh bắt hoặc thu hoạch, do cơ quan có thẩm quyền chính thức của nước xuất khẩu cấp; hoặc Văn bản thay thế Giấy chứng nhận xuất xứ từ nước xuất xứ, đã được thống nhất với cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan; Trường hợp hàng nhập khẩu để tự tiêu dùng và số lượng không vượt quá 6 kg (ngoại trừ động vật sống), thì không bắt buộc phải có các chứng từ nêu trên.

- Mã quản lý B01: Việc nhập khẩu phải tuân theo quy định trong “Danh mục các mặt hàng thuộc diện kiểm dịch động thực vật” và các yêu cầu kiểm dịch liên quan do Cơ quan Kiểm dịch Thực vật và Động vật (Animal and Plant Health Inspection Agency) ban hành.

- Mã quản lý F01: Việc nhập khẩu thực phẩm phải tuân thủ “Quy định về kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và các sản phẩm liên quan”. Người nhập khẩu phải nộp đơn xin kiểm tra tại Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA)

- Mã quản lý 114 và MWO: Hàng hóa từ Triều Tiên và Trung Quốc bị cấm.

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN ĐƯỢC CẤP QUOTA NHẬP KHẨU TỎI NĂM 2025

Danh sách này dựa trên kết quả đấu thầu (Summary List of Bid - Opening Result for the WTO Tariff Rate Quotas of year 2025 allocated through a competitive process) được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp trên cơ sở công bố cấp chứng nhận của Ngân hàng Đài Loan (BOT).

Thông tin cơ bản về doanh nghiệp được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trích từ nguồn Website doanh nghiệp Đài Loan.