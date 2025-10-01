Chi hàng tỷ USD nhập khẩu phân bón, Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn doanh nghiệp nước ngoài
01/10/2025 05:41 GMT +7
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu nông sản trong những năm gần đây đang tạo ra một vòng tròn lợi ích tích cực cho ngành sản xuất phân bón. Theo đó, các doanh nghiệp phân bón đã nắm bắt cơ hội này để phát triển nhiều sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu.
Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 4,34 triệu tấn phân bón. Con số này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng 24,1% về lượng, tăng 33,1% về kim ngạch và tăng 7,2% về giá so với 8 tháng đầu năm 2024.
Các loại phân bón nhập khẩu chủ yếu là phân Kali, SA (Sunphat amon), MAP, DAP, và một phần phân hữu cơ từ các nước như Trung Quốc, Israel, Canada, Lào, Nga, Indonesia… Trong đó, phân bón nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất là từ thị trường Trung Quốc, chiếm trên 45% cả về lượng và kim ngạch trong tổng nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,97 triệu tấn, trị giá 679,98 triệu USD, tăng 38,3% về lượng, tăng 54,9% về kim ngạch so với 8 tháng đầu năm 2024.
Cũng theo Cục Hải quan, năm 2024, tổng lượng phân bón nhập khẩu của Việt Nam là hơn 5,25 triệu tấn, trị giá hơn 1,71 tỷ USD, tăng 27,2% về lượng và 21% về kim ngạch so với năm 2023.
Những con số trên cho thấy, thị trường phân bón Việt Nam đang ngày càng tăng trưởng, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp phân bón lớn trên thế giới. Một ví dụ điển hình là tại Triển lãm quốc tế Công nghiệp hoá chất Vinachem Expo được tổ chức năm 2024, đã thu hút 150 tập đoàn, doanh nghiệp phân bón lớn của các nước đến tham dự.
Các tập đoàn lớn về phân bón quốc tế không chỉ mang đến triển lãm các công nghệ, sản phẩm tiên tiến mà còn mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, phát triển thị trường phân bón trong nước.
Năm nay, để chuẩn bị tốt vai trò cầu nối cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp, được sự ủng hộ của các bộ ngành, hiệp hội hữu quan, chuỗi "Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Hóa chất Nông nghiệp và Bảo vệ Thực vật tại Việt Nam - CAC Vietnam 2025”, “Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Hóa chất lần thứ 21 tại Việt Nam - VINACHEM EXPO 2025” sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/11/2025 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh.
Triển lãm dự kiến quy tụ hơn 500 gian hàng của 450 đơn vị Việt Nam và quốc tế, tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước và quốc tế tăng cường hợp tác, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường và hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh mới.
Đặc biệt, năm nay số lượng doanh nghiệp ngành phân
bón Việt Nam tham dự triển lãm tăng mạnh cả về lượng và chất, với nhiều sản phẩm phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh mới ra mắt, cho thấy doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm đến
tính hiệu quả của việc truyền thông hình ảnh doanh nghiệp với đông đảo khách
hàng và các đơn vị quốc tế đồng ngành, đồng thời xem đây là cơ hội tốt để các nhà quản lý, các doanh nghiệp trao đổi, hợp tác hướng tới một nền nông nghiệp, công nghiệp xanh, sạch, an toàn và bền vững...
Theo Hiệp hội Phân Bón Việt Nam, hiện nay nhu cầu phân bón ở Việt Nam vào khoảng trên 11 triệu tấn các loại trên năm, trong khi đó năng lực sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 8 triệu tấn/năm; cùng với đó là nhu cầu sử dụng gần 50 ngàn tấn thuốc bảo vệ thực vật.
Do năng lực sản xuất vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu trên, nên hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu trên 4 triệu tấn phân bón và hơn 100 ngàn tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại, với tổng giá trị hơn 2,3 tỷ USD.
Ngành phân bón Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ giá lương thực tăng. Cùng với đó là cơ hội đổi mới phát triển công nghệ sản xuất giúp ngành phân bón hướng tới kinh tế tuần hoàn; Cách mạng công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy việc sử dụng phân bón chất lượng cao, giàu dinh dưỡng, tiết kiệm và không gây ô nhiễm môi trường...
