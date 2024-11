Các giấy tờ cần hợp pháp hóa khi xuất khẩu thủy sản sang Trung Đông

Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm : Để đảm bảo rằng sản phẩm thủy sản không có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm từ các cơ quan có thẩm quyền là bắt buộc. Các quốc gia Trung Đông yêu cầu các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh khắt khe.

